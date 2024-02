Addio a Gianluca Vialli, altro lutto nel mondo del calcio: dal 2017 lottava contro il tumore al pancreas

Una vita sul campo da calcio

A pochi giorni dalla scomparsa di Pelé Mihajlović , un altro lutto sconvolge il mondo del calcio e dello sport: a soli 58 anni si è spento a Londra. L'ex attaccante lombardo di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, costretto a lasciare lo staff azzurro di Roberto Mancini per l'aggravarsi delle sue condizioni, non è riuscito a vincere la battaglia contro iliniziata nel 2017. Dopo un periodo di tregua seguita alle cure, la malattia è tornata con forza, non dandogli scampo. Con Vialli se ne va uno dei calciatori più iconici e vincenti del panorama italiano. Da metà dicembre era ricoverato nella clinica di, dove aveva già sostenuto i due cicli di chemioterapia per ilApparse fin da subito gravi, le condizioni si erano stabilizzate fino a un improvviso peggioramento avvenuto nelle ultime ore: intorno alle 10 del 6 gennaio la notizia della morte. Ladi Vialli ha confermato la morte dell'ex campione con una nota. "Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di Gianluca Vialli - fanno sapere -. Circondato dalla sua famiglia è spiratodopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità. Ringraziamo i tanti che l'hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori".Una vita dentro e fuori dal rettangolo verde. Questo era Gianluca Vialli che al calcio ha dato tanto ma anche ricevuto tanto. Nato il 9 luglio 1964 a Cremona sotto il segno zodiacale del Cancro, è stato unViene ricordato come uno dei più grandi centravanti degli anni Ottanta e Novanta dove con laha conquistato l’unico scudetto della sua storia nel 1991 mentre con la Juventus ha vinto la Coppa dei Campioni del 1996, da capitano. "Se Roberto Baggio è Raffaello e Del Piero Pinturicchio, direi che Vialli è il Michelangelo della Cappella Sistina. Lo scultore che si è saputo trasformare in pittore“ disse l’avvocato Gianni Agnelli per descrivere il capitano e attaccante della Juventus.Ma la sua incredibile carriera non finisce qui. Apprezzatosu Sky,del Campionato Europeo Under 21 del 1986 e della Coppa Italia 1988-1989,dei tre principali tornei Uefa, Vialli, oltre alla Sampdoria e alla Juventus, dove ha ottenuto i suoi più grande successi, ha vestito anche le maglie didove ha disputato 103 partite segnando 23 gol, edove in 58 presenze ha realizzato 21 reti. Dopo due stagioni da giocatore della prima squadra di Londra, accetta l'incarico dadei Blues vincendo cinque trofei in quattro anni: Coppa delle Coppe, Supercoppa Europea, Coppa d'Inghilterra, Coppa di Lega inglese e Supercoppa Inglese. Licenziato dal Chelsea, passa ad allenare il Watford, in serie B, per il Campionato 2001-02. Nonostante questo, il classe '64 non si è accontentato e ha deciso di scrivere la storia del calcio anche da. Dopo la frustrazione per la mancata qualificazione ai Mondiali del 2018, il Ct della Nazionale Roberto Mancini lo ha voluto come collaboratore della squadra. E il destino ha voluto che l’11 luglio 2021 l’Italia trionfasse sull’ Inghilterra ai calci di rigore a Wembley e portasse a casa il titolo di campione d’Europa.Al suo fianco nei giorni di Natale vi sono stati i familiari, la moglie e i figli, i fratelli e la madre. Poi i messaggi arrivati da tutti gli amici di una vita, in primis Roberto Mancini, il ct della Nazionale, quella Nazionale recentemente abbandonata proprio per la necessità di concentrarsi esclusivamente sulle cure. E tra chi si era strinto attorno a Vialli, anche i tifosi della Sampdoria. Infatti a Londra, sotto alle finestre della clinica a Belgravia dove era ricoverato, arrivarono anche i colori blucerchiati. Unoche portò la solidarietà e l'affetto dei tifosi della Samp inglesi o residenti in Inghilterra, tifosi che si raccolgono nel club Scoe, Sampdoria Club of England. Qualche giorno prima fuori dall'Allianz Stadium, stadio della Juventus, era apparso un altro striscione per sostenere l'uomo che aveva alzato l'ultima Champions da capitano nel 1996 che recitava "Vialli uomo vero, vinci questa battaglia da vero guerriero".Purtroppo 5 anni fa è arrivato un fulmine a ciel sereno. Vialli ha scoperto di avere un tumore al pancreas , ma non si mai arreso, anzi ha deciso di affrontarlo proprio come faceva con i suoi difensori: "Ora devo superare questa fase delicata della malattia. Io con il cancro non sto facendo una battaglia perché non credo che sarei in grado di vincerla, è un avversario molto più forte di me". Concetto poi ripreso a marzo scorso ai microfoni di "Una semplice domanda" di Alessandro Cattelan , su Netflix: ": ci sono momenti bellissimi. La vita (e non l’ho detto io ma lo condivido in pieno) è fatta per il 20 per cento da quello che ti succede ma per l’80 per cento dal modo in cui tu reagisci a quello che accade. E la malattia ti può insegnare molto di come sei fatto, essere anche un’opportunità. Non dico al punto di essere grato nei confronti del cancro, eh… Spero di vivere il più a lungo possibile, peròNonostante le difficoltà, il 58enne è sempre stato convinto che la vita sarebbe stata lada giocare e anche quando sembrava che l’avversario sarebbe stato in grado di metterti al tappeto troppo presto, il consiglio è stato quello di: "Spero che la mia storia possa aiutare altri ad affrontare nel modo giusto quel che accade. Vorrei che qualcuno mi guardasse e mi dicesse: È anche per merito tuo se non ho mollato".Dal 2003 era sposato conex modella sudafricana e ora apprezzata arredatrice di interni. Da questa relazione sono nate le sue due figlie:. La coppia è sempre stata molto riservata, tenendo la vita privata lontana dai gossip. Come era emerso però da un'intervista, rilasciata da Vialli un paio di anni fa al "The Times" dopo la scoperta della malattia, la famiglia è sempre stata molto affiatata: "Ledisegnandomi le sopracciglia e ho chiesto dei consigli a mia moglie sui trucchi da usare. Abbiamo riso, devi ridere, hai bisogno di trovare il lato divertente, ma c’erano dei giorni in cui mi rinchiudevo in bagno per non farmi vedere piangere".