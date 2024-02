Atlete trans, il ciclismo vieta la partecipazione alle gare femminili

Atlete trans: stop alla partecipazione a gare femminili

Giochi Paralimpici di Parigi 2024: ogni sport sceglie le regole

Atlete trans tra divieti e mancanza di regole. Mentre scatta ilper le cicliste che hanno affrontato la riassegnazione di genere di partecipare a eventi femminili del calendario Uci, arriva la notizia che alle Paralimpiadi 2024per quanto riguarda gli atleti trans. Il mondo della sport prova ad adeguarsi e stare al passo con le nuove realtà, come appunto gli atleti che hanno affrontato la. Ma ancora non c’è uniformità. E ciò rischia di creare confusione e, pure, discriminazione.Nel mondo delle due ruote, proprio da oggi,, alle cicliste che hanno effettuato la transizione dopo la pubertà (maschile) è vietato partecipare agli eventi femminili inserite nei calendari internazionale dell'Unione ciclistica internazionale (Uci)e in tutte le discipline. Per le manifestazioni internazionali master, la categoria maschile viene rinominata “” e qualsiasi atleta che non soddisfi le condizioni per la partecipazione alle gare femminili viene ammesso senza restrizioni.Il comitato direttivo dell’Uci, seguendo quando già decretato dalla federazione inglese , fa sapere di aver preso atto dello stato delle, come la non conferma che almenodi affermazione del genere con una concentrazione target di testosterone plasmatico di 2,5 nmol/litro siano sufficienti per eliminare completamente i benefici del testosterone durante pubertà maschile. Inoltre, sempre secondo l'Uci, “allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, è anche impossibile escludere la possibilità checome la forma e la disposizione delle ossa degli arti possano costituire un vantaggio duraturo per le cicliste che hanno fatto la transizione di genere”.Per questo la Federazione ciclistica mondiale lascia speranze per il futuro: “Le nuove regole potrebbero cambiare in futuro condelle conoscenze scientifiche”. “Come sport agonistico, attività per il tempo libero o mezzo di trasporto, il nostro è un mondo aperto a tutti, comprese le persone in transizione di genere che incoraggiamo, come tutti gli altri, a prenderne parte” dichiara il presidente dell'Uci e neoeletto presidente del Comitato olimpico francese,. “L’Uci rispetta e sostiene pienamente ildegli individui di scegliere il sesso che corrisponde alla loro identità di genere, qualunque sia il sesso loro assegnato alla nascita” aggiunge.Ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 saranno ia decidere i criteri di partecipazione delle atlete transgender agli eventi femminili.E’ quanto ha deciso il Comitato Paralimpico Internazionale. L'italianaè diventata la prima atleta apertamente transgender a vincere una medaglia a un evento mondiale di atletica paralimpica la scorsa settimana nei 400 metri T12 femminili e si è anche qualificata per la finale dei 200 metri T12. Petrillo, 49 anni, è nata con una disabilità visiva ed è idonea per la competizionein base alla regola che consente alle donne transgender di competere purché siano legalmente riconosciute come donne. Ma la maggior parte dei principali organi di governo dello sport ora haper quanto riguarda i limiti di testosterone o, come avviene nell' atletica internazionale , nel nuoto e nel ciclismo, hanno scelto dicompletamente le donne transgender se hanno superato la pubertà maschile. “Dal punto di vista del Comitato Paralimpico Internazionale abbiamo permesso aglidi stabilire le proprie regole in termini di transgender ”, dichiara alla Bbc il presidente.“Quindi queste regole possono essere diverse da sport a sport. Alcuni stanno arrivando con posizioni diverse, quindi non sono sorpreso dalle ripercussioni” prosegue. E spiega: “Abbiamo sempre saputo che non era una questione di se, è una questione di quando. Tuttavia, stiamo monitorando ciò che sta accadendo nel mondo dello sport in generale.”. Per Parsons “la popolazione che sta facendo o ha fatto il cambio di genere. Dobbiamo assicurarci di offrire loro opportunità sportive, ma anche proteggere le atlete”.