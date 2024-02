Chi è Gnonto? Il più giovane marcatore della nazionale italiana di calcio

Il sorriso di un bambino con il pallone: così il predestinato Gnonto

L'unica luce in una serata da dimenticare

Brutta sconfitta quella rimediata dagliin Nations League contro la corrazzataper. Dominio totale dei tedeschi, che solo nel finale allentano un po' la pressione regalandoci l'della serata permettendo aldi segnare la rete che lo rende il piùLa vita calcistica di Willy è iniziata nel campetto sotto casa, vicino alla parrocchia, poi a 6 anni è entrato nella. Il fondatore del club,, parla così di lui: ". Fin da bambino, con il pallone tra i piedi, non era mai emozionato o impaurito dallo sfidare chi aveva 2-3 anni più di lui. In Nazionale a Bologna ha giocato come nella categoria Piccoli Amici: si è fatto scivolare tutto addosso e ha pensato solo a dimostrare le sue qualità". Il padreera attaccante a livello dilettantistico, la mamma atleta, faceva i 100 metri. "Willy era incontenibile da bambino. Già irrefrenabile quando a. Per questo mio marito lo ha portato all’oratorio: voleva farlo stancare e salvaguardare la tv e i mobili": racconta la mamma. Prima ha giocato nel, club della, poi a 9 anni, il trasferimento a Milano. Il padre racconta così il passaggio nelche conta: "Chilometri da percorrere ogni giorno diventarono cento all’andata e altrettanti al ritorno. Con conseguenti sacrifici per Willy, che mangiava durante il viaggio un panino preparato dalla mamma la mattina, e per la famiglia. Cinque giorni la settimana avanti e indietro da Milano era une non ce la facevamo più. Per fortuna l’Inter dopo qualche anno ci ha aiutato mandando a Meina, una ventina di chilometri da casa nostra, un pulmino che lo accompagnava al campo di allenamento e lo riportava lì." Dopo il primo, ha firmato con il, squadra dove tutt'ora gioca anche se le voci diper un ritorno in Italia sono sempre più frequenti.L'entusiasmo dei giovani il coraggio di Mancini è il punto dal quale bisogna ripartire. L'Italia del domani va costruita dando fiducia a chi ha bisogno di tempo per emergere e tornare grande. In questo contesto il goal di Gnonto fa ben sperare. Infatti nessuno, prima di lui, hacosì presto, ad appenaPrima che si sbloccasse l'attaccante dello Zurigo, alla voce '' si leggeva il nome di, che nel 1958 segnò alla Francia all'età di 18 anni, 8 mesi e 16 giorni. La sua avventura con l'Italia si chiuse con appena 8 apparizioni, l'auspicio è che Gnonto possa invece diventare un pilastro del nuovo corso. Dopo la partita di ieri sera ha rilasciato un'intervista dove sembra avere già la stoffa di un: "Il gol non mi serve a niente. Dopo una sconfitta del genere che a segnare sia stato io o un compagno non cambia il sentimento. E’ stata una gara difficile, loro hanno semplicemente dimostrato di essere più forti e avanti di noi. Rispetto all’andata è stata una partita totalmente diversa, hanno mosso meglio la palla e noi abbiamo corso per molto tempo a vuoto. Abbiamo tanto da lavorare".