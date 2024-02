Dakar 2023, Valentina Casella e Monica Buonamano con le scarpe rosse nel deserto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tecnosport Rally (@tecnosport_rally)

Divertimento e lavoro di squadra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tecnosport Rally (@tecnosport_rally)

Come funziona la Dakar Classic 2023

Donne al volante pericolo costante. Ce ne è voluto di tempo ma finalmente anche questo tabù è stato sfatato. A farlo sono state(autista) e(copilota), equipaggio interamente femminile, che alla terza edizione della, competizione nel raid desertico dedicata ad auto e truck storici, si sono classificatesu Nissan Patfhander (per la scuderia comasca Tecnosport) dopo aver affrontato in maniera eccezionale le difficoltà e dopo aver vinto le prove speciali.Il duo femminile era alla. Ma le dune non hanno intimidito le due ragazze che hanno affrontato la prova egregiamente. Ma vediamo nello specifico chi sono queste sportive.ha ereditato la passione per la manifestazione da suo padre arrivando a quest'ultima al culmine della sua carriera dopo aver affrontato con successo una serie di gare di alto profilo sia in Europa che in Africa . Il curriculum di, invece, è ancora più esteso. Ha vinto il titolo come co-driver e ha sperimentato corse nel deserto in ambienti ostici come Tunisia , Emirati Arabi Uniti ed Egitto insieme ad altre gare storiche in Europa. La Dakar le ha offerto la possibilità di fare un ulteriore salto di qualità grazie anche alle sue scarpe di coloro rosso per rappresentare la lotta contro la violenza sulle donne Prima della partenza Casella mise in risalto un aspetto fondamentale da portare con se alla guida: il. "Quando corriamo è importante divertirsi, quindi iniziamo con calma e vediamo cosa ci aspetta. L'obiettivo è fare del nostro meglio, raggiungere ile poi guardare la classifica. Conosco bene questo tipo di terreno e mi sento pronta. Spero che il deserto sia umido, il che renderà la guida più facile". Buonamano invece si è concentrata sul: "Ho gareggiato per diversi anni in gare storiche, ma ci sarà molto da imparare in questa Dakar. È sempre stato un sogno partecipare e faremo del nostro meglio. Il lavoro di squadra sarà la chiave per superare un evento così arduo." Divertimento e lavoro di squadra che sono andati perfettamente a braccetto vista lail che ha reso entrambe le ragazze molto soddisfatte.Laè una delle competizioni rally più famose al mondo, in cui i piloti devono affrontare sfide estreme come dune di sabbia, deserto e pietraie, dimostrando spirito di sopravvivenza, conoscenza della meccanica e capacità di navigazione. Nell'ultima edizione, svoltasi dal 31 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023 nel deserto del Sahara, lesono state, con una lunghezza complessiva di circa 9.000 km, 4 di questi classificati come speciali. Durante i 15 giorni di gara, c'è stato solo un giorno di riposo, il 9 gennaio. Per affrontare questa prova inoltre, è necessaria la tecnologia GPS ma soprattutto il road-book consegnato poco prima del via per sapersi orientare. Come si fa stabilire ilI concorrenti partono singolarmente a intervalli e il vincitore è chi realizza il miglior tempo, ottenendo anche un bonus in secondi per il giorno successivo. I tempi delle singole tappe vengono poi sommati per determinare la classifica finale. In totale all'edizione del 2023, ci sono statidi cui 632 nella Dakar normale e 188 nella Dakar Classic.