È morto Sinisa Mihajlović, il sergente del calcio. Da tempo lottava contro la leucemia mieloide

Il messaggio della famiglia: "Una morte ingiusta"

La malattia e il Bologna Calcio

La carriera

Vita privata

Non ce l’ha fatta. Ha combattuto come un leone per tanti mesi ma oggi 16 dicembre, a Roma, si è spento, il 'sergente' del calcio per il suo temperamento forte e deciso. Aveva, lascia la moglie Arianna e cinque figli di cui una gli aveva da poco dato una nipotina."La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano lae prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic", hanno scritto i familiari diin un comunicato stampa. La nota prosegue: "Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessndro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l'amore che ci ha regalato". L’ex calciatore ed ex allenatore serbo con cittadinanza italiana, nato a Vukovar il 20 febbraio 1969, dall’combatteva contro la leucemia . Era stato lo stesso Mihajlović il, a poche settimane dal rinnovo contrattuale sulla panchina del Bologna, a rivelare il male durante una conferenza stampa. Con lee la moglie Arianna Rapaccioni in prima fila, dice: “Ho passato due giorni a piangere ma adesso basta.”. E subito dopo entra nel reparto ematologia dell’ospedale Sant’Orsola d Bologna, ricevendo la visita dell’amico Roberto Mancini.Nonostante la forma acuta die le relative cure del caso, il serbo resta saldamente alla guida tecnica della squadra (seguendo ogni mossa dall’ospedale). A sorpresa il 25 agosto 2019, ancora in cura presso l'ospedale di Bologna e dopo, torna a sedersi in panchina per ladi campionato in casa dell'Hellas Verona, partita terminata con il punteggio di 1-1. Seguendo da remoto la sua squadra, entra ed esce dall’ospedale: dopo vari, il serbo si sottopone al trapianto di. L'ottima risposta all'intervento gli consente di tornare a sedere sulla panchina del Bologna. Ma il. Il mister a marzo 2022 sconvolge tutti con un nuovo annuncio drammatico: “La leucemia è tornata. È coraggiosa ad affrontarmi ancora.”. L’allenatore si ripresenta al Sant’Orsola per sostenere nuove cure, ricevendo anche la visita della squadra sotto la finestra. Ad agosto 2022 riprende in mano la sua squadra ma nel mese di settembre, dopo tre anni e mezzo, il Bologna. Una scelta esclusivamente tecnica perché in quel momento Sinisa sta abbastanza bene. “Le mie condizioni di salute sono buone e in. Io non mi sto più curando, sto solo facendo controlli sempre più saltuari” afferma il serbo.Mihajlovic è apparso l'ultima volta in pubblico una decina di giorni fa in occasione della presentazione del libro di. L'ex colonna di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter in quell’occasione è apparsa in, non lasciando immaginare che ci potessero essere problemi di salute . Invece, poi, è arrivato unin clinica a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni.Dotato di un, Sinisa Mihajlović inizia la carriera nelle giovanili del Borovo. Nel 1990 passa alla, squadra con cui vince la Coppa dei Campioni 1990-1991. Nel 1992 Mihajlović arriva in Serie A grazie alla, che lo acquista per 8,5 miliardi di lire. Nel luglio del 1994 passa in prestito dalla. Ed è con i blucerchiati che il difensore-centrocampista si attesta comea dei gol su calcio di punizione. Nel 1998 passa a titolo definitivo alla, guidata da Sven-Göran Eriksson, per una cifra vicina ai 22 miliardi di lire. Con i biancocelesti, in sei stagioni, vince un(2000), due(1998 e 2000), una(1999), una(1999) e due(2000 e 2004). Dal 2004 al 2006 gioca per l'Inter, vincendo due Coppe Italia e uno scudetto, assegnato a tavolino alla società lombarda a seguito dello scandalo Calciopoli.Dopo aver detto addio al calcio giocato, diventa. E parte proprio dal Bologna, nel novembre 2008 subentrando all'esonerato Daniele Arrigoni. L’anno successivo allena ile nell’estate 2010 passa sulla panchina delladove rimane fino a novembre 2011. Dopo una parentesi comedella Nazionale serba, torna ad allenare in Italia:. Poi il 28 gennaio 2019 viene annunciato come nuovo tecnico delin sostituzione dell'esonerato Filippo Inzaghi, tornando così ad allenare la squadra felsinea dopo dieci anni dalla prima volta.Dal febbraio del 1995 era legato ad, romana ed ex soubrette televisiva, poi. Da questa relazione ha avuto cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas. Nel 1993 aveva già avuto un altro figlio,, riconosciuto sin dall'inizio ma incontrato solo nel 2005 a causa della fine della relazione con la madre, avvenuta prima della sua nascita. Nel 2021per la prima volta: la figlia Virginia e il calciatore Alessandro Vogliacco gli avevano regalato una nipotina.