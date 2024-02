Elettra Lamborghini al Pride Run, la giornata dove sport e diritti civili corrono insieme

L'organizzazione della "Pride Run"

Un evento ludico-sportivo a favore dell' inclusività , dei diritti civili e della solidarietà. E' la, la corsa che si terrà il 2 settembre a Padova organizzata da Pink Run e dal Pride Village Virgo.Suddivisa in tre percorsi, la gara partirà da Piazza Garibaldi, coinvolgerà il centro cittadino per arrivare al Pride Village Virgoalla Fiera di Padovadove la giornata si concluderà con ildi Elettra Lamborghini , madrina dell'evento, e il djset dei Disco NoveZeroNove con Luca Morris, Lady Brian, Igor S, Paolo Cecchetto e Nando.Ancora una volta quindi la città disi dimostra all'avanguardia nella difesa e nella promozione dei diritti civili. Come organizzatori dell'evento non poteva mancare l'appoggio di due importanti realtà cittadine: la, che da oltre quattordici anni organizza l'evento running per beneficenza per sole donne e il, il più grande Festival LGBTQIA+ italiano, che da sedici anni porta alla Fiera di Padova ogni anno centinaia di migliaia di visitatori.E non poteva mancare il commento del sindaco, che ha messo in evidenza come la sua Padova sia la prima città ad ospitare questa manifestazione: "Padova è sempre stata una città accogliente e aperta e quindi mi fa grande piacere che sia la prima città ad ospitare questa manifestazione, di dimensione nazionale, che mette insieme un evento sportivo con solidarietà, diritti e inclusione". "Mi piace anche che l'iniziativa sia il frutto della collaborazione tra due realtà profondamente radicate nella nostra città, capaci da una parte di inventare la Pink Run che si corre da oltre 10 anni e dall'altra il Pride Village, che è il più grande festival LGBTQIA+ del nostro Paese a dimostrazione, come dico sempre, chesi raggiungono traguardi inimmaginabili". E ancora: "È una manifestazione all'insegna dello sport, dell'amicizia, della voglia di stare insieme senza pregiudizi. Una giornata di festa per tutte e tutti come la città di Padova ha dimostrato di saper organizzare ed ospitare in diverse occasioni e che sono certo sarà un grande successo non solo per il numero dei partecipanti ma per lo".Sulla nascita dell'evento ci dà invece una spiegazionedella Direzione del Pride Village Virgo: "L'idea nasce negli anni della pandemia quando Pink Run e Pride Village hanno fatto fronte comune, coinvolgendo i rispettivi network per superare quel periodo difficile". "Dalla reciproca e fruttuosa collaborazione di quegli anni è nata prima di tutto un'amicizia e poi l'idea di creare assieme qualcosa che riunisse una visione comune di entrambi: l'idea che la pratica sportiva e il divertimento possano fare da volano nella promozione dei diritti e della libertà di tutte e tutti", le sue parole.Unaa partire dalla passeggiata a partecipazione gratuita di 1 km ribattezzata dagli organizzatori con l'hashtag, "Una camminata colorata dove ciascuno deve sentirsi libero di venire vestito come meglio preferisce in modo da poter esprimere tutta la propria personalità senza limiti e senza schemi preconfezionati,Non è un caso, infatti che il percorso attraversi il ponte di Corso del Popolo, dove da parecchi anni ilè dipinto con i colori della bandiera Rainbow , simbolo di libertà e di rispetto. Il sogno è che quel marciapiede si riempia di persone di qualunque età come raccontano gli organizzatori della"Il sogno è vedere quel ponte riempirsi di uomini e donne di qualunque età, famiglie con bambini, che ridono, si divertono, uniti dal piacere dello stare bene assieme. Sarà il tratto più iconico di tutta la manifestazione". I più sportivi potranno iscriversi alle, che attraverseranno il centro cittadino, per arrivare anch'essi alla Fiera di Padova. I percorsi, studiati per impattare il meno possibile sul traffico cittadino e sull'utilizzo di mezzi pubblici, sarannoper affrontare in tutta sicurezza la prova fisica.L'ultima parola è spettata a, Business Developer di VIRGO e sponsor della Pride Run, che ha dichiarato: "Come sponsor, ci impegniamo a far diventare questo evento un punto di riferimento per tutta l'Italia, promuovendo l'uguaglianza e l'inclusione". E aggiunge: "Grazie alla partnership con questo influente media, potremo amplificare l'impatto di Pride Run e ispirare un cambiamento positivo nella società italiana. Ci adoperiamo con determinazione per costruire un futuro in cui ogni individuo, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, sia accettato e rispettato". Elettra Lamborghini non ha mai nascosto il suo orientamento sessuale da quando nel 2016 ha debuttato in televisione nel reality Super Shore di MTV, dove ha fatto coming out dichiarando di esseree di avere una preferenza per le ragazze. L’anno successivo, quando ha conquistato la Spagna partecipando al Gran Hermano Vip, ha avuto anche una mezza liaison con la conduttrice Daniela Blume, fino al fidanzamento ufficiale con AfroJack l’anno seguente, nell’inverno del 2018, e il matrimonio.