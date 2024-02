F1, Red Bull sospende Juri Vips per epiteti razzisti su Twitch: "Tolleranza zero"

"Condanniamo ogni abuso": la politica ferrea della Red Bull

Rischia di concludersi con una partita a Call of Duty, ladi. Il giovane talento estone, impegnato nele al debutto insullanel corso delle prove libere 1 del GP di Spagna, è stato infattiper essersi reso protagonista dinel corso di una sessione di gioco, trasmessa in diretta su Twitch , sul celebre videogame sparatuttoPrima ildi indossare unperché, poi un'nei confronti di un altro giocatore. Questi i motivi per cui, 21 anni, è stato sospeso "con effetto immediato" dalla. La casa di Milton Keynes ha annunciato un'investigazione sul pilota estone, protagonista in Spagna del turno di libere di, che stava giocando con gli amici in diretta streaming sulla piattaforma Twitch. Gli utenti all'ascolto si sono subito accorti delle parole e degli atteggiamenti di Vips e la Red Bull ha preso provvedimenti in nome di "" Questo il comunicato del team: "– si legge nella nota ufficiale del team – da ogni obbligo con il team, in attesa di un’investigazione completa su quanto accaduto. Come azienda, condanniamoe abbiamo una politica diall’interno della nostra organizzazione”.. Queste espressioni sono inaccettabili e non riflettono i valori e i principi che sostengo. Mi pento profondamente delle mie azioni,. Collaborerò a pieno con l'inchiesta", scrive sui propri canali social Juri Vips,, dove finora ha raccolto due podi. Un colpo durissimo per la carriera di Vips,(esperienza a questo punto ugualmente a rischio, senza più il supporto RB), soprattutto dopo il recente esordio, anche se solo nel primo turno di prove libere e limitatamente ad un programma test che non prevedeva la possibilità di girare a pieno ritmo. Comunque una prima chance, a questo punto destinata a non avere seguito.