Iran, calciatore arrestato per aver fatto propoganda. In Qatar la Nazionale canta l'inno

#BREAKING Security forces have arrested popular football player Voria Ghafouri on charge of "insulting and undermining the Iranian national football team and propaganda against the Islamic Republic." Ghafouri has been outspoken in supporting protesters, esp. people of Kurdistan. pic.twitter.com/VoYUV8y4Zs — Iran International English (@IranIntl_En) November 24, 2022

Un arresto inevitabile

"Alcune persone sputano nel piatto dove mangiano"

La nazionale canta l'inno

Tifosi del Galles indossano cappellini multicolorati

Ha "insultato e infangato la reputazione della squadra nazionale e. Sono queste le accuse che hanno portato le autorità iraniane adil celebre calciatore, un arresto avvenuto davanti aldi soli 10 anni.Negli anni passati, Ghafouri ha giocato nella nazionale iraniana, ma non risulta tra i convocati della squadra per i Mondiali in corso in Qatar. L'arresto, avvenuto dopo un allenamento della sua squadraè un chiaro segnale da parte del regime di Teheran, indirizzato probabilmente anche ai giocatori iraniani impegnati nel Mondiale in Qatar , che contro l’Inghilterra si sono rifiutati di. Voria Ghafouri infatti avevaapertamente le proteste che stanno infiammando il Paese da oltre due mesi, dopo la morte di Mahsa Amini, la giovane deceduta il 16 settembre mentre era in custodia della polizia per non aver indossato correttamente il velo . "Sono scioccato: ho parlato con amici a Teheran, Ghafouri è statomaggiore, di 10 anni. E la moglie è preoccupatissima, come tutti noi". Così Andrea, tecnico e commentatore Rai dei Mondiali Qatar 2022, al telefono con l'Ansa ha commentato l'arresto di Ghafouri, calciatore del Foolhad ed ex nazionale iraniano. "E' stato il capitano dell'Esteghlal di Teheran quando lo allenavo", ricorda Stramaccioni. Ghafouri è ritenuto giocatore simbolo dell'Esteghlal, per autorità, intelligenza e fair play.Lo lotta portata avanti da Ghafouri affinché anche le donne possano assistere alle partite di calcio in Iran è una battaglia che va avanti da anni. Nel 2019, infatti, dopo che l’allora ministro degli esteri iraniano aveva dichiarato: "Siamo fieri di essere sotto pressione impegnandoci a difendere il popolo della Palestina, del Libano, dello Yemen e della Siria", il calciatore lo aveva criticato, replicando: "". In seguito al suo commento il giocatore era stato convocato dalle autorità governative per fornire spiegazioni. Non prima di aver ricevuto un ammonimento dal leader supremo: "Alcune persone, che beneficiano della pace e della sicurezza nel Paese per godersi il proprio lavoro e il proprio sport preferito, sputano nel piatto dove mangiano". Ma Ghafouri è in buona compagnia. Anche il calciatoreinfatti, a ottobreper aver sostenuto le proteste, per poi essere rilasciato.In Qatar, intanto, la Nazionale dell'Iran affronta ilnelladella fase a gironi del Mondiale. Stavolta i giocatori dell'Irandopo la protesta silenziosa della prima partita quando restarono in silenzio per i diritti civili nel loro Paese. Le telecamere che li inquadrano, infatti, mostrano tutti che a bocca semiaperta. I tifosi iraniani sugli spalti applaudono e cantano a loro volta maanche per la libertà delle donne con scritte su magliette e sul viso.Una "macchia" arcobaleno all'Ahmad Bin Ali Stadium di Ar-Rayyan, la prima visibile in modo evidente sugli spalti dei Mondiali di Qatar 2022 durante la partita tra Galles e Iran: alcuni tifosi gallesi indossano oltre alla tradizionale, cappellini multicolorati. Nella giornata del 24 novembre la Fifa aveva dato indicazioni a tutti gli stadi di accettare l'uso di cappelli e ombrellida parte dei tifosi, proprio dopo che la Federcalcio gallese aveva chiesto chiarimenti alla confederazione.