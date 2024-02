Jakub Jankto, il coming out del centrocampista segna una svolta nel mondo del calcio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ascoli Calcio 1898 (@ascolicalcio1898fc)

Respect and thanks, Jakub! 🏳️‍🌈 Football is for everyone. 🖤💛 https://t.co/TM50eZJeYm — Borussia Dortmund (@BVB) February 13, 2023

Le dolci parole dell’ex compagna

I coming out nel mondo del pallone

Il coming out del calciatore Jakub Jankto , arrivato alla vigilia di San Valentino , potrebbe segnare una svolta nella battaglia per i diritti e l’inclusione nel mondo del pallone . Il centrocampista ceco, classe 1996, è il primo giocatore di alto livello, in piena attività, a dichiararsi apertamente gay , ‘sfidando’ un ambiente dove serpeggiano ancora l’omofobia e il machismo. Forti, dritte e chiare le parole di Jankto, che tra il 2015 e il 2021 ha giocato in Italia con, Sampdoria e, e adesso veste la maglia dello, in prestito dagli spagnoli del, oltre a quella della sua Nazionale. “” dice nel video postato su Instagram che ha fatto il giro del mondo incassando – fino a questo momento – ‘like’ e commenti di apprezzamento.Tra i primi messaggi arrivati quello dello, club in cui gioca Jankto: “Jakub ha parlato apertamente del suo orientamento sessuale con la dirigenza, l'allenatore e i compagni qualche tempo fa. Tutto il resto riguarda la sua vita personale: nessun commento ulteriore e basta domande.. Vivi la vita, Jakub. Non importa nient'altro”. Il, proprietario del cartellino di Jankto, twitta: “Il nostro”. La Nazionale ceca, sempre via Twitter, scrive: “. Vivi la tua vita, Jakub”. “”: così Fifa e Uefa appoggiano la scelta del giocatore, destinata a cambiare la situazione nel mondo del calcio. Almeno così la pensa Neymar che via social scrive “". “” dichiara l’ex juventino Claudio Marchisio, tra i primi a commentare il post. Il club spagnoloscrive: “Orgoglioso di te”, la“da sempre contro ogni discriminazione”. L’ex portiere Walter Zenga chiede “rispetto” per Jankto mentre lacommenta con un cuore e l’arcobaleno. Anche dallaun messaggio di vicinanza: “Siamo con te, Jakub. Il calcio è per tutti”.L’, sua ex squadra italiana, sul proprio sito, scrive: “”. La società – dove Jankto giocato durante la stagione 2015/16 – in pratica scrive una lettera al calciatore piena d’affetto. “Quando abbiamo visto il video in cui hai fatto coming out dichiarando al mondo la tua omosessualità, abbiamo avuto una stretta al cuore, non per il contenuto del video - nel 2023 può essere ancora un problema l'orientamento sessuale di una persona? - ma per ialla fine di quel video, dopo aver detto ‘Sono gay e non voglio più nascondermi’ Subito dopo quella frase lanci uno sguardo al cielo, come se ti fossi liberato di un peso insostenibile”, si legge nella nota connotata che prosegue: “Noi come Ascoli Calcio, noi come popolo piceno abbiamo ammirato nella stagione 2015/16 le tue prodezze in campo, la tua professionalità, la tua voglia di arrivare. Nella tua esperienza all'Ascoli ricordiamo i 5 gol e 9 assist nelle tue 35 presenze, ricordiamo un ‘Kuba’ ambiziosissimo, con una voglia straripante di lanciarsi nel calcio dei massimi livelli, andavi in giro col vocabolario di italiano perché imparare bene la lingua ti avrebbe aiutato ad arrivare. E così è stato. A noi,”.Anche il mondo del, dove Jankto è molto conosciuto, esprime parole d’affetto per il calciatore. “Che giocatore! Che personalità! Complimenti Jakub per aver parlato e aperto la strada agli altri", twitta l’ex centrocampista della Germania, che ha fatto coming out dopo la fine della sua carriera da giocatore nel 2014. L'allenatore del Bayern Monaco,, commenta il coming out così: “. Il mondo è molto vario. Questo è un bene per la società. Sono felice che l'abbia fatto”. L'ex club di Hitzelsperger, il, scrive su Twitter: “Congratulazioni, rispetto e amore da Stoccarda. Ti copriamo le spalle”. Ilsostiene che “il calcio è per tutti”, l'Holstein Kiel di seconda divisionedefinisce Jankto “un'ispirazione” mentre l'Eintracht Frankfurt afferma che "l'amore non ha limiti".“È la storia di Kuby, la sua confessione.. È il primo calciatore in attività ad annunciarlo. Forse solo quelli che hanno concluso la loro carriera lo hanno ammesso. Tutti gli altri lo tengono segreto. Hanno paura di quello che dice la gente”. Così, al sito ceco Idnes.cz,, ex compagna di Jankto con cui il calciatore ha un figlio di tre anni. L'ex compagna, con cui la storia è finita nel 2021, non ha voluto dare troppi dettagli sul momento del coming out privato/familiare: “Non voglio esternare i dettagli. Quando me lo ha detto,. Ora l’importante è che sia a suo agio e felice. Sarà sicuramente sollevato e niente lo divorerà più nell'anima.. Era stressato per questo. Credo che alla gente piacerà tanto quanto prima. Del nostro passato non me ne occupo più. Non lo biasimo per come è finita tra noi, spero che ora sia più sereno e in pace con se stesso”.Prima dic’erano stati altri coming out nel mondo del pallone ma con. Nell'ottobre del 2021 il centrocampista dell’Adelaide United,, ha rivelato di essere gay, così come l'inglese, che a 17 anni è stato accompagnato nel percorso dal suo club d'appartenenza, il Blackpool, che milita nella seconda serie inglese. Josh Cavallo non è stato il primo australiano a raccontare pubblicamente di essere gay: a maggio del 2019 lo aveva infatti fatton in un'intervista al giornale “Herald Sun”. Risale al giugno del 2018 il coming out di, che all'epoca giocava nella Mls con il Minnesota United. In realtà il primo a dichiarare la sua omosessualità, negli anni '90, fu. Era un astro nascente del calcio inglese e sperava che il suo coming out avrebbe spinto altri colleghi a fare lo stesso. Ma non andò così. La carriera di Fashanu precipitò, la comunità nera lo accusò di averla esposta, e il 3 maggio del 1998. Segni di tempi in cui quel limite era ancora invalicabile. Altri hanno aspettato di chiudere la loro carriera agonistica prima di uscire allo scoperto come il tedesco, ex centrocampista di Aston Villa, Stoccarda, Lazio, West Ham, Wolfsburg ed Everton e oggi direttore sportivo dello Stoccarda: spiegò di aver rimandato il coming out per la paura della reazione dei compagni. Anche l'ex Monteral Impact,, ha dichiarato la propria omosessualità solo al termine della sua carriera, nel 2011. Tanti altri sono usciti allo scoperto, tra loronel 2013, una volta appesi gli scarpini. Poi però il terzino americano è tornato a giocare con i Los Angeles Galaxy, e ha vinto una MLS Cup.