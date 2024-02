La Partita del Cuore, in campo per i malati di Alzheimer e per i bambini con leucemie ed emopatie

La partnership con TrustMeUp

In campo per sostenere le: malati di Alzheimer e bambini affetti da leucemie ed emopatie. E' quello che cercheranno di fare i campioni dello sport e del mondo dello spettacolo che ildaranno vita alla 31esima edizione de "".La partita si giocherà allo U-Power Stadium dicon fischio d'inizio alle 21,15 e vedrà in campo lae il. L’edizione 2022 andrà in onda in prima serata su Raidue (in collaborazione con Rai Sport e Rai per la Sostenibilità), con la conduzione di, mentre la telecronaca è affidata al giornalista Alberto Rimedio con il commento dell'ex calciatore Daniele Adani e i contributi di Donatella Scarnati. Il ricavato andrà a favore delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de “” e a sostegno dei bambini del “”.L’è nata ufficialmente nel 1987 ed è stata riconosciuta dal Presidente della Repubblica nel 1996. Ma l'impegno ha radici più lontane quando nel 1969 afu chiesto di aiutare un amico ad acquistare un'ambulanza della Croce Verde. In questi anni, con oltre, il team ha raccolto fondi per una cifra che supera iinteramente donati. "In un mondo sempre più fatuo ed egoista, dove il denaro diventa una qualità morale, abbiamo scelto una partnership che ci rende orgogliosi. Ci siamo ​schierati una volta di più a tutela dei più deboli, al fianco d elle persone che hanno pochissime possibilità di far sentire la loro disperazione, la loro solitudine e la loro voce" sostiene, presidente della Nazionale Cantanti. E aggiunge: "Siamo ancora una volta al servizio di una giusta causa. Ognuno di noi può fare qualcosa per questa Partita del Cuore e quindi per queste finalità".La causa è doppiamente nobile: sostenere ildella cooperativa “La Meridiana” e “l’Associazione Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino ”. La prima - la cooperativa "" del presidente Roberto Mauri - è una realtà impegnata sul territorio da oltre 45 anni che ha dato vita a progetti innovativi a favore delle persone più fragili. Nel 2018 ha inaugurato "Il Paese Ritrovato",che ha aiutato persone affette da demenza e che ha dato sostegno le loro famiglie. Il Comitato Maria Letizia Verga, invece, è impegnato nellaed emopatie dei bambini e ragazzi in cura a Monza. In 40 anni, l’associazione ha portato alla guarigione oltre 2.200 tra bambini e ragazzi. Ma chi sono i protagonisti della Partita del Cuore? Al momento, tra i cantanti hanno già aderito il veterano, Dj Ringo, il disc jockey e produttore discografico francese, Rkomi, Sangiovanni , Moreno, Bugo, e ovviamente il capitano Enrico Ruggeri . Già confermate le presenze anche dell'ex Capitano della Roma, dell'ex bomber, dell'ex ciclista Fabio Aru, del pilota Marco Melandri, dell'ex calciatore e dirigente sportivo Marco Simone e l'ex calciatore e attuale Direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo. In campo anche il conduttore, il comico Ubaldo Pantani, l'ex ciclista Gianni Bugno.Perla Partita del Cuore sonno in vendita(acquistabili sul circuito Viva Ticket) per assistere dal vivo all'evento. Ma anche il pubblico da casa può contribuire alla causa benefica:è possibile donare 2 euro da cellulare tramite un sms solidale aloppure 5 o 10 euro tramite le chiamate da rete fissa.La Nazionale Cantanti ha siglato unacon, l’unica piattaforma web internazionale che trasforma ogni acquistoe ricompensa ogni donazione al 100% in sconti per acquisti online, che diventa fundraising partner della squadra. Nello specifico TrustMeUp ricompenserà al 100% l’acquisto dei biglietti, in vendita su VivaTicket e presso i rivenditori autorizzati, in sconti spendibili presso gli e-commerce presenti sulla piattaforma. La partnership con la Nazionale Cantanti è stata fortemente supportata da, CEO e Founder di TrustMeUp, eFounder and Chairman di TrustMeUp, insieme a Franco Maciariello di Marketing Area e Marco Conte, Team Manager della Nazionale Italiana Cantanti. La start up TrustMeUpda un’idea di Carlo Carmine e Angelo Fasola, manager ed esperti di blockchain e di supporters trust che hanno pensato che il valore della tracciabilità e della trasparenza data dalla blockchain potesse essere applicata ale dall’intuizione che ogni potenziale acquirente potrebbe trasformarsi in un donatore, aumentando così l’importo che ognuno dedica al sociale.