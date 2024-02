Mondiale femminile, l'arbitro livornese Maria Sole Ferrieri Caputi rappresenterà l'Italia

Il riconoscimento del movimento arbitrale femminile

La preparazione al Mondiale

E così arriva un'altra designazione di prestigio per. L’arbitro della sezione di Livorno farà infatti parte della squadra scelta dalla Fifa per dirigere le gare del, in programma in Australia e Nuova Zelanda dal. Insieme a lei l'assistente, molto noto in Serie A ma anche per aver partecipato agli ultimi due Mondiali maschili (Russia 2018 e Qatar 2022, chiuso con la prestigiosa designazione per la semifinale Argentina-Croazia) oltre che a quello femminile del 2019 in Francia.Un altro traguardo che va ad aggiungersi alla strepitosa carriera della 32enne e che va a riconoscere l'altissimo livello raggiunto dal movimento arbitrale femminile in ambito internazionale. Fra i fischietti di spicco impossibile non citare la francese Stephanie Frappart , che ai Mondiali maschili del Qatar, il primo dicembre dell'anno scorso, ha arbitrato ( prima volta di una donna ) la partita fra il Costarica e la Germania, valida per uno dei gironi eliminatori. Inoltre fra le arbitre già presenti ai Mondiali maschili , al torneo femminile ci saranno la ruandesee la giapponese. In Qatar c'erano anche le assistenti Neuza Back (Brasile), Karen Díaz Medina (Messico) e Kathryn Nesbitt (Usa), pure loro tutte confermate per i Mondiali femminili. L', in un nota, ha voluto rendere omaggio ai tre arbitri designati: "Il Vice Presidente dell'Aia Duccio Baglioni, il Componente Katia Senesi (Responsabile Nazionale del progetto Women Referee) con l'intero Comitato Nazionale, e tutti gli arbitri italiani si congratulano con Maria Sole Ferrieri Caputi, Francesca Di Monte e Massimiliano Irrati per l'importante convocazione. La designazione da un lato va a riconoscere il livello del movimento arbitrale femminile anche in ambito internazionale, e dall’altro conferma la qualità della scuola italiana in termini di Video Match Officials. In totale sono 32 le squadre nazionali, divise inizialmente in otto gironi, che si contenderanno il titolo mondiale". Al Mondiale della prossima estate parteciperanno anche le Azzurre di Milena Bertolini, qualificate per la seconda edizione consecutiva e attese dal girone con Svezia, Sudafrica e Argentina (ospitato tra Auckland e Wellington).Il presidente del Comitato arbitrale Fifa,, ha messo in evidenza il criterio scelto per la convocazione: "Come sempre, il criterio che abbiamo utilizzato è 'la qualità prima di tutto' e gli ufficiali di gara selezionati sul campo rappresentano il più alto livello di arbitraggio in tutto il mondo. Ricordiamo il grande successo della Coppa del mondo femminile 2019 in Francia. L'elevato standard arbitrale ha contribuito in modo significativo a quel successo". Nelle prossime settimane, gli ufficiali di gara selezionati parteciperanno a seminari preparatori (a Doha e Montevideo), rivedendo e analizzando video clip di situazioni di partite reali e prendendo parte a sessioni di allenamento pratico con i giocatori, che saranno filmate per consentire ai partecipanti di ricevere unimmediato dagli istruttori.