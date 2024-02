Mondiali di calcio, Bukayo Saka finanzia interventi chirurgici a 120 bambini

Proud to announce our newest BigShoe family member: @BukayoSaka87 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇬 In front of the World Cup 2022 we've covered 120 life-changing surgeries for children in Kano, Nigeria. A big thank you to the doctors and team of the Prime Specialist Hospital.#BigShoe #OneTeam pic.twitter.com/cMPJHfMUI4 — BigShoe (@BigShoe_11) November 17, 2022

"Voglio aiutare quanti più bambini possibili"

I precedenti dal cuore d'oro

Un talento fuori e dentro al campo quello del calciatore, che se nell'esordio della sua Inghilterra ai Mondiali di calcio in Qatar è riuscito a strappare applausi grazie ad una doppietta, qualche giorno fa ci era già riuscitosvoltisi il mese scorso in Nigeria, paese di provenienza dei genitori.Le operazioni rese possibili dalla generosità del calciatore hanno avuto luogo nella città di, la seconda più popolosa della vasta nazione africana, e hanno riguardato minori affetti da patologie quali ernie inguinali e tumori al cervello. E' stata laa rivelare il finanziamento dell'attaccante dell'Arsenal e a pubblicare il video della sua testimonianza: "Sono molto legato alla Nigeria. Per me è molto importante usare le mie capacità per avere un impatto positivo e chePer questo vedere i bambini e i loro genitori contenti mi rende felice.e aiutare quanti più bambini possibili. Mi sento fortunato a essere in una posizione in cui posso contribuire a rendere la loro vita più facile e migliore attraverso questi interventi".Parole che ricordano quelle di uno dei più illustri assenti del Mondiale: la star di Senegal e Bayern Monaco, che nel 2019 aveva raccontato di impiegare parte delle sue entrate per sostenere economicamente i connazionali in stato di povertà . Sempre a proposito di ex Premier League, a collaborare di recente con BigShoe a supporto del proprio Paese d’origine è stato anche il centrale difensivo tedesco del Real Madrid, che ha deciso di donare tutto ciò che guadagnerà da Qatar 2022 ai bambini della. Dal 2006 a oggi l’ente benefico ne ha aiutati. Insomma, non possiamo sapere se l'Inghilterra vincerà il Mondiale, quello che è certo è che Bukayo Saka ha già vinto.