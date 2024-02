Nasce l'alfabeto della Gentilezza nello sport. Silvia Salis racconta le sue parole del cuore

A meno di un anno dal lancio del progetto “ L'alfabeto della Gentilezza ”, sono giàche girano l'Italia in lungo e in largo, grazie all'adesione di tantissimiche si sono impegnati ad abbinarne una ad ogni lettera dell'alfabeto italiano. Tra i termini usati dai piccoli, purtroppo, incontriamo Abbraccio, Bacio e Carezza , verosimilmente allontanati dalle nostre abitudini da una pandemia che continua ad accanirsi conto la quotidianità di tutti noi.

Nato nel capoluogo toscano, “l'alfabeto della gentilezza fa bene sia a chi lo scrive che a chi lo riceve – ci spiega l'ideatrice Gaia Simonetti, giornalista fiorentina nonché ambasciatrice alla gentilezza del progetto “Nazionale Costruiamo Gentilezza”, coordinato da Luca Nardi –. Un luogo gentile è caratterizzato da una panchina viola. Il viola, colore della gentilezza, nasce dalla fusione del rosso del cuore e del blu della testa”. Ma c'è un'importante novità nell'ascesa del progetto studiato da Gaia Simonetti: la nascita dell'alfabeto della Gentilezza nello Sport, che è stato compilato da Silvia Salis, vicepresidente vicario del CONI, lo scorso 15 luglio. Nel suo alfabeto si leggono, ad esempio, parole come Amicizia, Gioco, Insieme, Umiltà e Volontà.

Cerchiamo di capire meglio cosa sia il progetto Costruiamo Gentilezza. Realizzato da una squadra di donne e uomini distribuiti sull'intero territorio nazionale, l'iniziativa vanta quasi 1.500 “costruttori di Gentilezza”, tra cui 186 assessori alla Gentilezza, e sarà protagonista dei Giochi nazionali della Gentilezza dal 22 settembre al 2 ottobre prossimi, che lo scorso anno hanno coinvolto 10.000 bambini e 5.000 nonni.

“Nell'occasione – commenta Simonetti – verrà consegnato al, che fu tra i primi ad, il primo "Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport", promosso a Firenze dall'Ussi Toscana e dall'Associazione Cor et Amor e dedicato allo sport e ai suoi valori”.

"L'alfabeto della gentilezza ha visto la luce il 2 ottobre del 2021, in occasione della festa dei nonni , proprio per ringraziarli attraverso le parole gentili dei bambini, e ha fatto della sua semplicità la propria forza. È stato considerato ed accolto dai bambini come un gioco, che parte dall'uso attento delle parole a cui seguono gesti".