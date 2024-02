Tennis, Serena Williams si ritira. "Devo concentrarmi sull'essere mamma"

Non voglio più scegliere tra sport e l'essere mamma

Serena Williams, una delle più grandi atlete di tutti i tempi e, ha annunciato che sidopo i prossimi US Open. La parolaper il momento, nel suo vocabolario era stata usata soltanto per indicare un abbandono da un torneo; questa volta però sembra essere l'annuncio dell'addio alla sua"Non mi mai piaciuta la parola ritiro, forse la parola migliore per descrivere quello che sto facendo èSono qui per dirvi che sto evolvendo dal tennis verso altre cose che sono importanti per me", ha scritto Serena. All'orizzonte anche la possibilità di esser mamma una seconda volta per dare un fratello o una sorella allaNell'ultimo anno, io e mio marito Alexis, abbiamo cercato di avere un altro figlio e di recente abbiamo ricevuto alcune informazioni dal mio medico che mi hanno tranquillizzato e mi hanno fatto sentire che ogni volte che siamo pronti, possiamo. Sicuramente non voglio essere di nuovo mamma dividendomi con la carriera di atleta. Ho bisogno di essere con entrambi i".

Serena è diventata professionista all'età di 14 anni nel 1995 ed è stata un fenomeno adolescenziale, vincendo il suo primo titolo del Grande Slam all'età di 17 anni. "Non c'è felicità in questo momento per me. So che non è la solita cosa da dire, ma sento molto dolore. È la cosa più difficile che potessi mai immaginare. Lo odio. Odio dover essere a questo bivio. Continuo a dirmi: vorrei che fosse facile per me, ma non lo è. Sono lacerata: non voglio che finisca, ma allo stesso tempo sono pronta per il futuro”, ha continuato.

"Devo concentrarmi sull'essere mamma"