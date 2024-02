"Vado a fare un tuffo, torno subito". L'umorismo di Bebe Vio conquista i social

La simpatia contagiosa dell'atleta

Il rapporto con la disabilità

"Se mi togli la spada, mi ammazzi davvero"

Sdraio, telo rosa, un telefono e due protesi. L'ironia di Bebe Vio scatena il web. Anche per la campionessa paralimpica iniziano le vacanze e, di fronte a sabbia e mare, tira fuori il meglio di sé."Io vado a farmi un tuffo...". La frase comparsa su Instagram sotto ad una una foto della sua sdraio con sopra le protesi . L'atleta paralimpica si affida, come al solito, alla sua ironia e si diverte a scherzare sulle protesi che indossa. La foto ha conquistato il web: in men che non si dica èBebe Vio è in vacanza all’ Isola d’Elba e si sta godendo il meritato relax tra tuffi in mare e serate con gli amici. Ovviamente, non smette mai di condividere con i suoi follower le immagini delle sue giornate. L'ultima foto, poi, trasmette un: quello di unache ha saputocosì com'è e che cerca di trasmettere agli altri l'idea che la, nonostante tutto.Di recente Bebe aveva raccontato l'arrivo di nuove protesi ed invitava tutti a guardare con fiducia al futuro grazie all'evoluzione tecnologica. "E chissà quanto ancora potrà migliorare la nostra vita in futuro grazie alla...", scriveva senza perdere il suo ottimismo. E non è la prima volta che l'atleta lancia un messaggio positivo riguardo allaLa campionessa paralimpica ha poi raccontato quando asi è ritrovata davanti allae suo padre le ha dato la forza di combattere: "Ho avuto la fortuna di avere papà, che in quel momento mi ha detto la cosa giusta, che mi sarei voluta sentir dire – ha spiegato – ha detto:. A me è bastato quello per capire che non aveva senso lamentarsi". Ora cerca di trasmettere agli altri la sua forza.Sotto al post inoltre è arrivata una pioggia di commenti. Amici vip come Katia Folesa e l'attore Luca Capuano hanno commentato con: "Geniale!" e ancora "Mi sento maleeeeeeee!!!!!". Anche fan e utenti non noti al mondo dello spettacolo hanno scritto sotto la foto ironizzando e apprezzando la battuta di Bebe che dimostra sempre di essere. A dimostrazione di come si può esorcizzare laBebe ce ne dà una grande esempio. "Con la certezza che in base a come la prendo, una cosa bella poi arriverà. Se la sfortuna non te la godi alla fine non la conosci, e non puoi trarre la linfa che porta. Solo l’idea di subire una nuova amputazione per una infezione da stafilococco che l'aveva colpita l'anno scorso, e non potere più tirare di scherma come ho rischiato accadesse un anno fa, mi lascia senza risorse.ha concluso l'atleta.