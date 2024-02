Vialli, l'addio commosso sui social. Fedez: "Non ci conoscevamo, ma mi hai aiutato nella mia malattia"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus)

Il toccante videomessaggio di Fedez

La notizia della morte di Gianluca Vialli , arrivata verso le ore 10 del 6 gennaio, sta facendo il giro del mondo e del web. In tanti si stringono alla famiglia dell’ex calciatore che si è spento a, dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas . “. Ringraziamo i tanti che l'hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori” recita la nota della famiglia.La Figc ha disposto unda osservare prima di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel fine settimana. E il presidente Figc,, lo ricorda così: “Quello che ha fatto per la maglia azzurra non sarà mai dimenticato. Sono profondamente addolorato, ho sperato fino all'ultimo che riuscisse a compiere un altro miracolo, eppure mi conforta la certezza che quello che ha fatto per il calcio italiano e la maglia azzurra non sarà mai dimenticato. Senza giri di parole:e lascia un vuoto incolmabile, in Nazionale e in tutti coloro che ne hanno apprezzato le straordinarie qualità umane”. La Juventus, invece, lo saluta con un “” postando sui social una foto dell'ex calciatore che alza al cielo la Champions League, dopo la vittoria nella finalissima del maggio 1996 contro l'Ajax.Il cantante Fedez , all’anagrafe Federico Lucia, con un video ricorda: anche se i due non si sono mai conosciuti di persona erano legati a causa della. Il rapper milanese, infatti, si è trovato a combattere contro lo stesso male, il tumore al pancreas , tra il 2021 e il 2022. “Faccio questo video per ricordarlo perché, pur non avendolo mai conosciuto di persona,” dice Fedez, con la voce rotta dall’emozione. Il cantante, che negli scorsi mesi ha subito degli interventi dopo aver scoperto di essere affetto da un tumore al pancreas, sottolinea l’importanza che Vialli ha avuto nel suo percorso: “”.Nel corso del video pubblicato sulle stories di Instagram, Fedez ricorda che durante una delle chiamate avute con Vialli prima della sua operazione . “A me non era mai capitato di piangere al telefono con una persona che non conoscevo ma che conosceva il mio stesso dolore in quel momento” aggiunge il cantante. Nel lungo videomessaggio, Fedez chiude con un grande rimpianto:per incontrare di persona Vialli. “Mi spiace perché ci saremmo dovuti vedere e ci eravamo ripromessi di fare la foto con la nostra cicatrice” racconta prima del momento del dolore e del rispetto: “Condoglianze alla famiglia e un saluto grande a Gianluca. Sono veramenteda non essere riuscito a conoscerti più a fondo. Pur avendo avuto una conoscenza epistolare e telefonica, mi hai dato tanto ed è giusto che le persone lo sappiano”. A dicembre, alla notizia dell’aggravarsi delle condizioni di Vialli, Fedez gli aveva mandato un messaggio: “, spero di poter dare un po’ di supporto alle persone così come hai fatto tu con me”.