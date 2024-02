Alzheimer, 70mila nuovi casi all'anno: ma il morbo colpisce uomini e donne in modo differente

Due metà del cielo, anche nella malattia.

Si calcola che nel mondo siano circa 55 milioni le persone colpite da demenze. Nel 60% dei casi si tratta di Alzheimer.

oltre un milione

demenza

più di 600mila

Alzheimer, che si celebra ogni anno il 21 settembre, "è un'occasione opportuna per affrontare il tema. Infatti ricerche e proposte di soluzioni assistenziali, servizi di sollievo, sono sempre più necessarie per i malati e le loro famiglie", sottolinea la Comunità di Sant'Egidio facendo notare anche che "negli ultimi anni si sono ridotti quei presidi pubblici, già insufficienti, come i centri diurni che avevano consentito alle famiglie di tenere a casa i propri congiunti, nonostante la scarsa assistenza domiciliare. Ma la priorità assoluta deve essere l'aiuto a domicilio, sostenendo anche i familiari con servizi adeguati che evitino il trauma della separazione [...] Siamo infatti convinti che una società che si prende cura dei più deboli sia una società più forte e più umana per tutti".

Diagnosi precoce: elemento chiave per la gestione dei pazienti

La

della malattia

costituisce, come in molti altri casi, uno degli elementi chiave per una sua migliore gestione, soprattutto con l'arrivo "di

- spiega Guido Bartalena, Diagnostics Solutions & Healthcare Transformation Director di Roche Diagnostics Italia -. Continuiamo a lavorare allo sviluppo di soluzioni diagnostiche che possano fornire ai clinici informazioni sempre più tempestive e accurate, affinché i pazienti ricevano

più appropriate per contrastare la progressione della malattia. Fra le aree di diagnostica su cui stiamo concentrando in modo particolare il nostro impegno vi sono i test eseguiti su liquido cerebrospinale, ad oggi già usati per una diagnosi accurata di

Differenza tra uomo e donne anche nell'Alzheimer

Nuovi casi e caregivers: perché non bisogna lasciare sole le famiglie