Arabia Saudita, raid nei negozi per sequestrare i giocattoli arcobaleno. "Sollecitano l'omosessualità"

"Contraddicono la fede islamica e promuovono l’omosessualità": la giustifica dei funzionari del ministero del Commercio

L'omosessualità vista come un tabù

Non si ferma la repressione della comunità. In Arabia Saudita lehannodai negozi di. Fiocchi, gonne, cappelli, magliette e astucci sono le cose principali che sono state tolte dagli punti vendita della capitale saudita e si tratterebbe principalmente di. Lo ha denunciato un servizio del canale di notizie stataleandato in onda ieri,A ritirare gli articoli sono stati i, uno dei quali ha spiegato che gli oggetti arcobaleno "Il ministero del Commercio ha twittato separatamente che i suoi team stavano confiscando "prodotti che contengono simboli e segni che invitano allae contraddicono il buon senso". A dicembre, le autorità del vicino Qatar avevano annunciato di aver sequestrato dai negozi pop-it color arcobaleno e altri giocattoli perché recavano "".In Arabia Saudita l’ omosessualità è un tabù e – secondo quanto interpretato dal governo del Paese – la legge islamica punisce con lai rapporti tra persone dello. Sebbene il regime musulmano sunnita dell'Arabia Saudita non abbia leggi sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, i rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, compreso il sesso omosessuale, sono severamente vietati. Nel Paese per gli uomini è illegale anche '' e viceversa o indossare abiti femminili e viceversa, ed è vietato svolgere attività online che ledano "". Ad aprile le autorità saudite avevano chiesto alladi tagliare i 'riferimenti Lgbt' dal film Marvel Doctor Strange nel multiverso della follia, ma l’azienda non accolse la richiesta e il film non venne proiettato nelle sale saudite.