Ascensori fuori servizio all'aeroporto di Fiumicino, disagi per i disabili: "Costretta a fare le scale a piedi"

Costretta a dover farea piedi per poter raggiungere l’area lounge dell’aeroporto internazionale di, a causa di due. È questa la denuncia che arriva da Antonella Celano , presidente Apmarr (Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare) affetta dall’età di 4 anni da unache la costringe, nei suoi spostamenti, a muoversi in sedia a rotelle . “Dopo aver spedito i bagagli per il volo di ritorno Roma-Brindisi ho chiesto che l’assistenza WCHS, riservata ai passeggeri che non possono percorreree non possonodi un aereo, fosse disponibile dall’che si trova nell’ex area D dello scalo di Roma Fiumicino” racconta Celano. E poi entra nei dettagli: “L’area lounge è raggiungibile attraverso tre possibili opzioni: scale, scale mobili e in. Quest’ultima opzione purtroppo mi è stata preclusa a causa del fatto che entrambi gli ascensori attivi nella zona erano, senza peraltro alcun cartello che avvertisse del disservizio”. La donna, quindi, è stata costretta “a dover fare, con mia sorella accanto. Poi mia sorella, con l’aiuto di una dipendente, ha portato su la sedia a rotelle con la scala mobile”. Raggiunta finalmente e a fatica la sala lounge, Celanosubito agli addetti il mancato funzionamento. “Ma, dopo circa 45 minuti di permanenza, ilpurtroppo non era stato ancora risolto” prosegue la presidente, spiegando che “sono stata quindi costretta a dover rinunciare a poter usufruire di undel quale avrebbero potuto aver bisogno non solo persone con disabilità come me ma anche donne incinta e/o tutte quelle persone che per qualsiasi motivo hanno la necessità di usufruire dell’ascensore per muoversi”.Il disservizio degli ascensori e la conseguente scala a piedi sono situazioni che limitano non poco le persone con disabilità . “E’ stato davverovivere questa situazione ed è impensabile che un aeroporto internazionale nel quale transitano migliaia di passeggeri al giorno abbia dellesul fronte della manutenzione” commenta ancora Celano ricordando che “vivere una condizione di disabilità , infatti, non deve in alcun modo togliere e precludere alcuna possibilità: io ho e devo avererispetto a tutte le altre persone”.