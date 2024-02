Avanzi Popolo 2.0, l'app contro lo spreco alimentare: "Gli sposi donano le eccedenze dei pranzi di nozze"

Avanzi Popolo 2.0

Le app solidali

In case e ristoranti tanto, mentre ancora tante, troppe le persone e le famiglie che patiscono la povertà alimentare . Un dato su tutti: in un anno si contano 1,3 miliardi di tonnellate di sprechi alimentari, un terzo circa della produzione di cibo totale. L’associazione di promozione sociale onlus "" ha allora ideato il progetto, per attivare azioni concrete contro lo spreco di cibo, a partire dalla costruzione ditra famiglie, negozianti e ristoratori, e i posti dove di cibo c’è bisogno. Un progetto che sta avendo successo in Puglia come in molte parti d’Italia.L’app Avanzi Popolo 2.0 mette dunquee per la sua importante missione solidale è stata anche, Sergio Mattarella. La piattaforma serve ache rischia di finire sprecato, o buttato perché vicino alla data di scadenza, con chi ne ha più bisogno. I momenti conviviali in cui di cibo ce n’è a volontà, e pure gli sprechi rischiano si essere tanti, sono in assoluto. A Monopoli, la signora Emiliana e il marito hanno scelto di offrire e fardel loro pranzo di matrimonio, dal primo al dolce, convinti che quando si festeggia senza sprecare e aiutando i più poveri, non c’è niente di più bello.Unasi sta diffondendo grazie ad Avanzi Popolo 2.0, che sta producendo i suoi frutti con tante richieste che, a loro volta, ricevono tanti commenti entusiasti sui social. In Italiadisciplina e sostiene il recupero delle eccedenze alimentari a scopo di. Chiunque è interessato a contattare Avanzi Popolo 2.0 può mandare loro una mail a [email protected] Daad, sono diverse le, pensate per varie attività preziose, dalcon l'aiuto dei vicini, al metteredi cibo per ridurre lo spreco alimentare, dalla, all’in tempo reale a non vedenti, fino all’app perper una causa sui social. La tecnologia è dunque anche una porta aperta sulla solidarietà e di supporto a colpi di app. Come Nextdoor, una vera e propria ‘piazza digitale’ che consente di organizzare diverse attività, dal trovare una babysitter a discutere iniziative per migliorare la vita di quartiere. C’è poi, il primo progetto di mobilità condivisa per chi si muove in sedia a rotelle e l’apprazie alla quale una rete di volontari può fornire assistenza visiva agli ipovedenti. Infine, la rete di solidarietà corre anche sui social: su Facebook, ad esempio, la funzione donazioni in tre anni ha superato un miliardo di dollari.