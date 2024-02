Bimbo morto per soffocamento, l'esperta: "Fondamentale una rete di supporto attorno a chi accudisce"

“È fortemente raccomandato, nei primi giorni, mettere il neonatosubito dopo l’allattamento ”. Così Alessandra Bellasio , ostetrica e divulgatrice sanitaria su UniMamma.it, interviene sul tragico evento di morte neonatale per soffocamento avvenuto a Roma. Nei giorni scorsi, infatti, una trentenne, a tre giorni dal parto,e il figlio ètra le sue braccia. Il fatto è accaduto nel reparto di ginecologia dell’ospedale Pertini di Roma. Ed è stata proprio un’infermiera a notare il corpicino delancora stretto alla madre che si sarebbe addormentata subito dopo averlo allattato.“L’American Academy of Pediatrics, a questo proposito, raccomandaun ambiente sicuro, al fine di ridurre i pericoli” spiega l’ostetrica di UniMamma.it. Nello specifico, attraverso le raccomandazioni del 2022, consiglia: il coricamento in, l'uso di una superficie di riposo solida e non inclinata, lama non del letto, di evitare il surriscaldamento e l’utilizzo di lenzuola morbide che potrebbero ostruire le vie respiratorie. “È dunque consigliabile, idealmente per i primi sei mesi, che i neonati dormano nella stanza dei genitori, vicino al loro letto, maall’età e alle dimensioni del piccolo” prosegue l’esperta. E puntualizza: “Bisogna considerare che l’ente americano si è espresso come rispettoso della necessità o della scelta genitoriale di condividere il letto con il bambino, tuttavia, sulla base dei dati disponibili,questa pratica in nessuna circostanza”. Come nella situazione verificatasi a Roma, la condivisione del letto può avvenirese i genitori si addormentano mentre alimentano il bambino, o in momenti di particolare stanchezza. “Soprattutto nei bambini di età inferiore a quattro mesi è, dunque, fondamentale che i genitori siano particolarmente vigili per” dice ancora Bellasio che a questo proposito ribadisce l’importanza fondamentale “di una rete di supporto attorno a chi accudisce un neonato , dal momento che, in una fase così delicata, la stanchezza può prendere il sopravvento in ogni momento”.Infatti, sul caso di Roma è stato aperto un fascicolo percon la richiesta di esame autoptico sul corpicino. Al momento il procedimento è contro ignoti ma gli inquirenti vogliono verificarenell'assistenza della madre che nell'inchiesta si è qualificata come parte offesa. La polizia ha sequestrato la cartella clinica e il personale in servizio è stato identificato. In un’intervista al “Messaggero” il padre del bimbo accusa: “Abbiamo letto sul web i commenti di tante donne che hanno lamentato di essere state. Tutte stremate dal parto. E tutte impossibilitate a prendersi cura come si dovrebbe di un neonato”. Secondo la versione rilasciata dall’uomo, la donna avrebbe trascorsoprima di partorire . E subito dopo il parto le avrebbero portato il piccolino per l’allattamento . “E hanno anche preteso che gli cambiasse il pannolino da sola. Ma lei” dice ancora l’uomo. La donna avrebbe chiesto di portare il piccolo al nido per qualche ora per riposare un po’. Ma la risposta era sempre “no, non si può”.