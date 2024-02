Born to be Free, ascolta la tua rivoluzione sulla playlist di Luce!

Born to be Free, ecco le 10 canzoni della playlist di Luce!

Non esistono istruzioni per il lunedì perfetto ma noi di Luce! sappiamo qual è il segreto per migliorare la tua giornata: “”, la secondadisponibile sul nostro sito su Spotify . Dieci canzoni dedicate a te che non hai mai dimenticato cosa vuol dire sentirsi liberi. Perché se la libertà sta nelle nostre mani, allora è arrivato il momento di diventarne padroni e scegliere di darle spazio nella vita quotidiana. Scegliere di essere triste, felice, arrabbiato, spensierato. E poi libero. Perciò, posticipa i tuoi appuntamenti, chiudi la call, alza il volume della musica e balla, canta, vivi. Da solo o in compagnia. Davanti allo specchio, sotto il cielo, in metropolitana. Nessuna paura, nessuna inibizione. Salta fuori dalla tua ombra, non è mai troppo tardi. Festeggia la vita con i Maneskin Francesca Michielin , e tanti altri. Sei tu a scegliere per quali diritto lottare e la libertà è la rivoluzione di cui tutti abbiamo bisogno. In ognuno di noi brilla una piccola Luce, una scintilla di follia e diversità che brucia. Non lasciare che si spenga, ma dalle ossigeno. Siamo nati per essere liberi. Per diventare noi stessi, sbagliare, riprovarci, trovare la propria identità e scrollarsi di dosso pregiudizi inutili. Emozionarsi è sempre il miglior modo di stupirsi che esista. E allora la playlist di Luce “Born to be Free” è dedicata a te, 10 canzoni pensate per voi, per te. Sei tu la rivoluzione migliore. Ascoltati.1 - Freedom - Jon Baptiste 2 - Ringostar - Pinguini Tattici 3 - Alright - Supergrass 4 - Mambo Numbers 5 - Lou Bega 5 - Finimondo - Myss Keta 6 - Do or die - Thirty Second to Mars 7 -Vita sperduta - Fask 8 - Dedicato - Loredana Bertè 9 - Liberi - Fabri Fibra/Francesca Michielin 10 -Vent’anni - Maneskin