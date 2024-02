Due borse di studio contro la disparità nell'industria musicale: rapporto donna-uomo 1 a 37

SAE Institute

network di formazione in ambito creative media

collettivo di music producer italiane, e Equaly, community di cantautrici, interpreti, musiciste, producer, foniche e molto altro ancora

Women in Music: il rapporto donna-uomo è 1 a 37

donna-uomo è 1 a 37, mentre nell'autorialità, quindi nella scrittura di testi e musica, le donne sono poco più del 12%. Se prendiamo in considerazione soltanto l'Italia la situazione non migliora, anzi si complica:

stereotipi: producer, professionisti e artisti, sono emersi alcuni

"Women in Music è un progetto SAE che muove i primi passi in un periodo storico molto complesso come la pandemia . Siamo partiti con uno studio esplorativo che indagava il percepito e le esperienze delle donne che lavorano nell'industria musicale italiana e da quel primo segnale, al di sopra di ogni aspettativa, è nato un percorso composto da diverse tappe: la prima con la presentazione dei risultati e l'uscita del primo albo illustrato 'Viola può fare la musica' per bambini dedicato a temi di genere connessi al mondo della musica, la seconda con la tavola rotonda dedicata al tema, con esponenti dell'industria e del mondo accademico, e la presentazione del saggio ‘Women In Creative Industries’ e la terza, venerdì 25 novembre, per offrire ai giovani talenti che si riconoscono nel genere femminile l'opportunità di formarsi nella musica nella prima realtà accademica italiana che offre percorsi di questo tipo".

"La parità di genere nel music business è il nostro punto fondamentale"

"Il nostro collettivo esiste per supportare le produttrici musicali italiane non solo del presente ma anche del futuro. Questa borsa di studio è il primo piccolo importante passo per incoraggiare le future professioniste che sognano di imparare a scrivere, comporre e produrre la musica che hanno in testa con libertà, arte, unicità, competenza e self-confidence".

"Da quando è stata fondata nel 2021, Equaly, in base ai principi del proprio manifesto, ha fatto della formazione, sensibilizzazione e aumento della consapevolezza sulla parità di genere nel

dal valore di 5400 euro ciascuna. È questo il risultato della collaborazione traannunciato durante il corso "", tenutosi il 25 novembre nella cornice della Milano Music Week e dedicato al tema delle disparità di genere nel music business.L'obiettivo dell'evento era mettere in risalto le ineguaglianze che interessano un settore tutt’oggi largamente composto da uomini. A conferma di ciò prendiamo in considerazione la ricerca esplorativa(2021), di cui Alessandra Micalizzi, PhD, psicologa e internal lecturer di SAE, è responsabileguardando alle incisioni complessive, rispetto al 2020, si contano circa il 92% di brani maschili contro l’8,15% di brani scritti da donne. Fanno eco a questi numeri la classifica di Billboard Italia che, tra le canzoni di successo tra il 2012 e il 2020 conta solo il 2,6% di produttrici, e quella di Spotify, secondo cui in Italia le musiciste sono il 14% del totale. Andando ad analizzare oltre 40 persone intervistate trala cristallizzazione dell’immagine della donna artista, che nell’immaginario comune risponde ad alcune caratteristiche e, l’identificazione della donna come genere e non come progetto artistico, e l’assenza di un vero dibattito sul tema, ancora molto prematuro e informale in Italia. La responsabile del progetto,, ha ripercorso l'inizio del progetto fino ai giorni nostri:E non poteva mancare il commento di, co-fondatrice di POCHE Cltv:Sebbene ogni ambito dell’industria musicale si differenzi dagli altri per aspetti che lo interessano in particolare, in generale il settore presenta unadiffusa a macchia d’olio, intensificata da alcuni fattori endemici, come la nota precarietà delle carriere , lo scarso riconoscimento professionale e il grande coinvolgimento personale nella vita di chi intraprende questo percorso, sia in termini di orari che di risorse emotive e cognitive.dal team di Equaly conclude mettendo in evidenza lo scopo per il quale è nata la community:music business il proprio fulcro. L’attenzione verso un'industria musicale più paritaria è possibile solo attraverso diverse azioni concrete e quotidiane volte a creare spazi e pari opportunità, soprattutto nell'ambito della formazione".