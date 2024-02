Elezioni politiche, il Parlamento non è un posto per giovani. I candidati under 40 sono appena il 15%

Tutti ne parlano, tutti li invocano, tutti li cercano. Ma quanti sono i giovani dai partiti alle prossime elezioni politiche del 25 settembre? Beh, la risposta è facile facile: pochi. Molto pochi. Sui quasi 5mila candidati e candidate , solo. Addirittura meno del 3% è under 30. Mentre l'età media dei candidati e delle candidate è di, una cifra più elevata rispetto alla media della popolazione italiana, che secondo l'ultimo aggiornamento Istat è, nel 2022, di 46,2 anni. E’ vero che esistono dei limiti anagrafici posti dalla stessa Costituzione (per essere eleggibili alla Camera bisogna avere 25 anni, 40 per il Senato), ma si tratta certamente di un dato che fa riflettere e che rimanda anche al. Cosa che, in democrazia, è sempre un problema.Più nel dettaglio, delle 4.746 persone che hanno presentato la propria candidatura, 695 hanno un’età inferiore ai 40 anni, il 14,6% del totale, uno su sette. Una cifra che si abbassa poi considerevolmente se contiamo soltanto i giovanissimi, di età compresa tra i 20 e i 30 anni: appena, meno del 3% del totale. Di contro, a essere maggiormente rappresentate sono e fasce intermedie e in particolare quella tra i, che rimangono i veri protagonisti della politica italiana , a tutti i livelli istituzionali. Alla Camera, dove l’età minima di accesso è più bassa, sono candidatedi età inferiore ai 30 anni. Mentre 561 hanno tra i 30 e i 40 anni, 558 alla Camera e 3 al Senato - analogamente, persone che raggiungeranno a breve la soglia d'età minima per accedere all'istituzione. La fascia più consistente, dunque, è quella di età compresa tra i 40 e i 60 anni, in cui rientra ildi tutti i candidati: 1.359 i candidati di età tra i 40 e i 50 anni, e ancora più rappresentata è la categoria 50-60, in totalecome rileva la Fondazione Openpolis che ha analizzato i dati del Ministero dell'interno.Passando alle varie forze politiche , sono in particolaree ila proporre la quota più elevata di candidati di età inferiore ai 40 anni, rispettivamente il 21,1% (per un totale di 93 persone) e il 19,9% (78). Di contro ad avere la quota più bassa è. Tra le due coalizioni, è il centrosinistra a presentare più candidati giovani, per un totale di 169 persone (il 17% del totale). Il centrodestra raggiunge invece quota 12,3% (136 candidati). Cifre leggermente più elevate le registra Azione - Italia viva (13,9% per un totale di 57 giovani), mentre all'ultimo posto da questo punto di vista troviamo Italexit, con 41 candidati di meno di 40 anni, pari all'11,7% del totale. Sempre secondo i dati forniti da Openpolis, per quanto riguarda i giovani tra i 20 e i 30 anni, oltre il 64% si trova tra la coalizione del centrosinistra (38 persone) e le liste di Unione popolare (33). Il Movimento 5 Stelle invece si distingue per l'elevata quota di candidati di età compresa tra i(72 su 391). Le cose vanno ancora peggio se si considera il ruolo di: solo il, 90 persone su 750. Mentre 228 hanno tra i 40 e i 50 anni, 255 tra i 50 e i 60, e 139 tra i 60 e i 70. Nella fascia 70-80 rientrano 36 candidati capolista e due hanno più di 80 anni. La percentuale più alta è nel Movimento 5 stelle con Oltre il 20% dei capolista, 14 capolistarispetto ai 67 totali . Segue Unione popolare con 10 candidati under 40 (il 14,5%) e lo stesso centrosinistra (12,4%). Ancora una volta, è Italexit a registrare il record negativo, con appena 5 capolistasu 54 (9,3%). Praticamente pari Azione - Italia viva, con 5 su 62 (9,6% del totale) e la coalizione del centrodestra, con 25 (9,7%). Per quanto riguarda invece gli, il dato più elevato lo registra Unione popolare con il 33,3% (23 candidati come capolista), seguita dal centrodestra (27,5%). Infine la fascia intermedia, tra i, che come abbiamo detto è la più rappresentata, ha la maggiore incidenza in Azione - Italia viva (il 76,9% dei capilista candidati ha un'età compresa tra i 40 e i 60 anni) e in Italexit (75,9%).