Ezra Miller inizia la terapia per risolvere "complessi problemi di salute mentale"

Per mesi gli appassionati di fumetti hanno chiesto che Miller fosse sostituito nel film da Grant Gustin, che interpreta Barry Allen/The Flash in una serie della CW.

Qualche settimana fa però

l'amministratore delegato della Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha elogiato "The Flash"

e altri progetti imminenti, dicendo: "Siamo molto entusiasti". Per ora, insomma, Miller resta saldo nel suo ruolo, ma speriamo tutti che la terapia possa essergli utile per ritrovare, nella realtà, la strada giusta per restare fuori dai guai.

Ezra Miller, protagonista del prossimo film della DC "The Flash" e tra le star della saga di "Animali Fantastici", sta seguendo una terapia per questioni legate alla salute mentale. "Avendo recentemente attraversato un periodo di intensa crisi, ora capisco di soffrire di complessi problemi di salute mentale e ho iniziato un percorso di cura", ha dichiarato Miller. "Voglio scusarmi con tutti coloro che ho turbato nel mio passato". La dichiarazione, rilasciata al sito Variety, arriva nel momento in cui non si sa se le polemiche influiranno sull'uscita del film, prevista per il 2023. L'attore statunitense, che è non binario e usa i pronomi "they" e "them", ha aggiunto: "Mi impegno a fare tutto ciò che è necessario per tornare a una condizione sana, sicura e produttiva della mia vita". La dichiarazione di Miller arriva dopo una serie di incidenti che hanno tenuto la star in prima pagina a lungo e non per i suoi meriti artistici, mentre perfino il suo futuro sul grande schermo veniva messo in discussione. A marzo, Ezra Miller è stato arrestato a Hilo, nelle Hawaii, con l'accusa di condotta molesta dopo un incidente in un bar. Stando alla polizia locale, il 29enne ha pagato una cauzione di 500 dollari ed è stato rilasciato. All'inizio di aprile Miller è stato arrestato nuovamente in seguito a un incidente avvenuto in una residenza privata nel distretto di Puna, ma il dipartimento di polizia della contea hawaiana ha fatto sapere che non sono state formulate accuse relative a quell'incidente. Il 9 agosto è stato accusato di furto con scasso, dopo aver presumibilmente rubato diverse bottiglie di alcol da una residenza nel Vermont, mentre i proprietari erano assenti. L'attore dovrà presentarsi a processo il 26 settembre. Alla luce di questi incidenti, la Warner Bros, casa di produzione di "The Flash", si è interrogata sul futuro del film e sul fatto che, dato il suo recente comportamento, potrebbe essere necessario distribuirlo con modifiche o addirittura cancellarlo. Il film, previsto in sala dal 23 giugno 2023, sarà il primo impegno da solista per Miller nel ruolo del supereroe, dopo aver interpretato il personaggio in altre pellicole DC. Per mesi gli appassionati di fumetti hanno chiesto che Miller fosse sostituito nel film da Grant Gustin, che interpreta Barry Allen/The Flash in una serie della CW. Qualche settimana fa però l'amministratore delegato della Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha elogiato "The Flash" e altri progetti imminenti, dicendo: "Siamo molto entusiasti". Per ora, insomma, Miller resta saldo nel suo ruolo, ma speriamo tutti che la terapia possa essergli utile per ritrovare, nella realtà, la strada giusta per restare fuori dai guai.