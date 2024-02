Federica Pellegrini, lo sfogo sui social: "Figli? Se non arriveranno mi dovrei sentire meno realizzata?"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Non è la prima, non sarà l'ultima. Ma come altri personaggi noti che condividono la loro vita e i loro legami amorosi sui social, anche Federica Pellegrini è bersagliata da fan, seguaci e semplici curiosi e curiose che le domandano. Soprattutto dopo il matrimonio con il suo ex allenatore di nuoto, Matteo Giunta, celebrato ad agosto a Venezia. Sono tante, tantissime le richieste del tipo: "Quando fai figli?", "Quando diventi mamma?", "Quando allargherete la famiglia?" che la 34enne veneta, ospite nell'ultima puntata di "C'è posta per Te" insieme al marito, si è sentita fare più e più volte in particolare sui social, da dove l'ex campionessa ha scelto però questa volta di replicare."Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso e in maniera molto assidua. E la sto cominciando a trovare", dice la Pellegrini che in questi giorni è a Livigno al fianco del marito, che sta svolgendo un collegiale in altura con i nuotatori della sua squadra. La campionessa olimpica e plurimedagliata mondiale, la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi e oggi membro del Cio e del Coni, si sfoga in risposta all'ennesima domanda sul tema "maternità" che le arriva da una box su Insatgram. "Non tanto - continua nelle stories - perché la bellezza di avere figli credo che sia una cosa ineguagliabile nella vita, però sembra quasi che, se non ci fossero,di quella che sono." replica decisa. "Quindi se Dio vorrà arriveranno, se non arriveranno, ciccia! Ma la mia vita andrà avanti ". Un quesito che può risultare gradito magari in privato e soprattutto a piccole dosi, in modo disinteressato davvero, ma che se ripetuto quasi come un mantra, quasi come se dovesse essere un obbligo diventare madre, può diventare particolarmente indigesto. Per lei, che ormai da circa un anno ha terminato la sua lunga e gloriosa carriera nel nuoto , ma anche per tutte coloro - si veda ad esempio Camilla Boniardi in arteche ne ha fatto quasi un perno delle sue battaglie sociali sui social - che si sentonofatta da perfetti estranei. Una domanda invasiva, personale, che non tiene conto innanzitutto della dignità della donna in quanto tale e non solo quando diventa "mamma" , delle sue possibili scelte di vita né dei suoi eventuali problemi o trascorsi di salute.Nel caso di Federica Pellegrini, inoltre, la presa di posizione sembrerebbe un evidente risposta al recente gossip rilanciato dal, che dalle sue pagine aveva lanciatoper la 34enne veneta. I look casalinghi, comodi, con felpe, tute e maglioni oversize, che secondo il rotocalco sarebbe solita indossare quando si mostra sui social, soprattutto nell'ultimo periodo, e le sempre più rare apparizioni in pubblico, sarebbero stati la dimostrazione di un cambiamento nella vita dell'ex campionessa, facendo pensare che fosse in dolce attesa. La (non) risposta con un sorriso accennato alla domanda di Matteo Giunta aveva fatto sognare più di un fan, ma la storia e la risposta al "question box" della Pellegrini sembrano escludere definitivamente l'ipotesi. almeno per ora (si veda quanto sono andate avanti le insinuazioni nei confronti di Aurora Ramazzotti ) e almeno finché non sarà lei, se e quando vorrà, a darne notizia.