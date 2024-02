Festa del papà, anche tra gli animali ci sono padri modello e non

Lasi alza prima di tutti, prepara la colazione, porta i figli a scuola, va a fare la spesa, cucina, apparecchia, sparecchia, spolvera, lava, stira, accudisce i figli, e oltre a queste cose, svolge durante il giorno tutta un’infinità di altre faccende quotidiane. Il? Si alza, prende il caffè (già pronto), va al lavoro, torna, mangia (pranzo e cena già pronte), guarda la televisione, poi va a letto a… 'riposare'. E lo fa mentre la mamma deve ancora sparecchiare, mettere in ordine, portare a letto i figli piccoli, mettere ordine al disordine ecc. Quelli che sembrano luoghi comuni non lo sono affatto. Ma c’è di più: non solo alcuni papà umani (fortunatamente sempre meno) si comportano così. Anche nel. Alcuni si dimostrano premurosi, affettuosi, addirittura eroici, ma c’è anche chi, come nel caso di Ticiano, non è per nulla attento alle attenzioni della prole. Anzi, questo papà saki dalla faccia bianca è bravo solo a scaricare sulle spalle di mamma Yuta tutto il peso di crescere l'ultima arrivata di casa.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span></span>

Ticiano, il papà animale meno premuroso

Alcune specie scaricano la cura dei figli sulle spalle della mamma

Il papà bertuccia è il migliore (ma è a rischio estinzione)

Dal pinguino al fenicottero rosa: esempi di papà virtuosi

, "capofamiglia" di un gruppo di 6che vive al Parco Natura Viva di Bussolengo (Verona), si è guadagnato il primato negativo di esseredi tutti. Nei confronti dei figli si limita ai propri "doveri" con la difesa del territorio e del gruppo. Per il resto, lascia tutto il, nonostante il loro ultimo figlio non dimostri la minima intenzione di iniziare a cavarsela da solo. L’ultima piccola di casa, a cinque mesi compiuti e dalle fattezze ormai simili ad una giovane saki, si lascia trasportare ancora ovunque da mamma Yuta. Non solo: dorme sulle sue spalle, mangia, gioca, impara e interagisce con i fratelli sempre dalle spalle di Yuta. Cosa fa papà Ticiano in tutto questo? Praticamente nulla. Guarda, osserva, ma invece di dare una mano se ne resta a braccia, anzi, a zampe conserte."A seconda delle diverse specie - spiega Caterina Spiezio, responsabile del settore ricerca e conservazione del Parco Natura Viva - ivengono distribuiti in modo diverso. Tra questi primati sudamericani, che vivono tra le fronde e i rami degli alberi, il papà saki si occupa della difesa del gruppo usando vocalizzazioni specifiche in caso di predatori aerei o terricoli. Non si dedica alla crescita dei piccoli, ai quali provvede la mamma finché non sono loro stessi ad affrancarsi. È proprio a 5 mesi che i piccoli in genere scendono dalla schiena materna. Ma non in questo caso in cui, probabilmente la vivacità dei fratelli più grandi della nostra piccola, non la fa ancora sentire molto al sicuro".Un modello familiare diametralmente opposto a quello di Ticiano spetta a un altro primate, in questo caso africano. Si tratta diche vive anche lui al Parco Natura Viva. Lui è un esempio di dedizione della prole, tanto da essere definito un. Oltre ad accudirli ogni giorno, è sempre stato per i propri piccoli un esempio prezioso per crescere. Un atteggiamento tipico di questa specie, nella quale non solo le mamme ma anche i papà si occupano dei piccoli. Per uno strano scherzo del destino, secondo l’Unione Internazionale per la protezione della Natura, proprio questa specie è a rischio estinzione . Per questo, domenica 19 marzo il Parco Natura Viva organizza una festicciola a cui tutti i visitatori possono partecipare creando festoni e addobbi per il reparto delle bertucce, mentre i keeper si occuperanno di preparare un pic nic loro dedicato. Tovaglie imbandite e fagotti da scartare per celebrare un papà speciale, con appuntamento alle 14 presso il reparto bertucce. Una festa per tutti, anche per i papà umani: nel giorno della Festa del papà, il Parco Natura Viva festeggia i padri di tutte le età con uno sconto del 20% presso lo shop Bazar Natura.In occasione della, il Wwf Italia ha raccontato come alcuni papà proteggono i propri cuccioli. Nei branchi di lupi , durante i primi giorni di vita è proprio il papà lupo che si occupa di portare le prede alla femmina nella tana, in modo che questa possa dedicarsi solo all'allattamento. Un altro padre speciale è il maschio dell', che trasporta e accudisce i cuccioli, mentre la madre si limita ad allattarli. Eroico è il papà del pinguino imperatore , specie che si riproduce in inverno sul ghiaccio aperto. Le femmine depongono un solo uovo, che abbandonano subito dopo, per intraprendere un viaggio di circa due mesi, per cacciare in mare aperto e quindi sono i papà a mantenere al caldo le uova appena deposte, tenendole in equilibrio sui piedi e proteggendole con una piega della pelle, nota come "marsupio della covata". In questi due mesi di cure parentali, i maschi non mangiano nulla e devono resistere agli eventi atmosferici dell'Antartide. Solo con il ritorno della madre, i coraggiosi padri abbandonano la covata e vanno a cercare cibo in mare. Menzione speciale, rileva il Wwf, anche per il, che porta avanti una vera gravidanza : la femmina depone le uova, ma lo fa in una speciale sacca incubatrice nel ventre del maschio. Alla schiusa è proprio il papà a espellere i giovani pesci (chiamati avannotti) con delle contrazioni addominali simili al parto femminile. Il maschio dell', una specie della famiglia degli Belostomatidi (grandi insetti acquatici) non è da meno: al termine dell'accoppiamento, la femmina attacca le uova sul suo dorso con una colla naturale e nelle tre settimane successive l'insetto si comporta come "un papà eccezionale", difendendo le sue uova da pericoli e predatori. Il, un grosso uccello sudamericano, alleva quasi in solitaria i pulcini. Sono i maschi a costruire il nido dove le femmine depositano le uova, il papà le cova per circa sei settimane, e dopo la schiusa si occupa dei pulcini, difendendoli dai pericoli e da qualsiasi intruso cerchi di avvicinarsi.Il fenicottero rosa è un ottimo padre, e rientra a pieno titolo tra gli animali che rappresentano il giorno di San Giuseppe e la festa del papà. Lo ha dimostrato uno studio "How to be a great dad", condotto dal Parco Natura Viva, in collaborazione con l'Università di Parma e l'Università di Padova, pubblicato sulla rivista internazionale PeerJ. La ricerca ha rivelato come in questa specie il papà compensi l'investimento di energie che mamma fenicottero profonde nel deporre l'uovo, trascorrendo da quel momento più tempo della propria compagna a covare e difendere il nido, permettendole di riposarsi.