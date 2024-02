Francobolli e monete celebrano l'unicità: Ruth Bader Ginsburg e l'anniversario del Pride UK

La giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg

Le monete nel Regno Unito: dal Pride Uk a re Carlo III

Da una parte all'altra del Pianeta, dagli Stati Uniti all'Inghilterra, in lotta per i diritti delle persone. In questi giorni glihanno annunciato un nuovo francobollo, raffigurante, la seconda donna nel ruolo dopo Sandra Day O' Connor; mentre ilha messo in circolazione una nuova moneta che celebra iUn sorriso accennato, capelli raccolti e in primo piano uno dei suoi rinomati colletti bianchi: è il dipinto realizzato in olio su tela che raffiguranelche verrà realizzato in suo onore nel 2023. Ecco il nome della. Il servizio postale statunitense ha deciso di onorare la memoria di una grande donna che ha ricoperto una delle posizioni più alte negli Usa. La giudice è venuta a mancare nel 2020, a 87 anni. È stata l'architetto legale delledegli anni Settanta. Aveva studiato legge ad Harvard ed è stata una delle. Negli anni Settanta, come direttrice del, dell'organizzazione libertaria American Civil Liberties Union, aveva dibattuto davanti alla Corte una serie di casi che avevano creato le protezioni istituzionali contro la discriminazione sessuale. “Non solo ha cambiato il diritto, ha trasformato il ruolo di donne e uomini nella società”, ha ricordato il New York Times.Dagli Stai Uniti voliamo in Gran Bretagna, dove una coppia gay , che gestisce un ufficio postale, è riuscita a far mettere in circolazione una delle prime(equivalente di 0,60 centesimi italiani) a. Siamo a New Longtown, nella parte dell'Inghilterra occidentale: Daniel Cooper e Nathan Jones qualche tempo fa avevano esposto fuori dall'ufficio una bandiera arcobaleno e per questo hanno ricevuto minacce attraverso lettere. Dopo gli attacchi la comunità locale si è stretta intorno a loro per sostenerli. La moneta, sul lato della croce, presenta un, affiancata lateralmente dalle quattro parole che vanno a simboleggiare i valori portanti: "Equality", "Visibility", "Unity" e "Protest". "È unessere tra i primi servizi postali a mettere in circolazione questa moneta, assicurando che un pezzo così importante della storia britannica continui a vivere nelle tasche, nei borsellini e nelle casse della nostra comunità. È un piacere speciale, per me e Nathan, emettere queste monete nella nostra città, dove sappiamo in prima persona cosa significhi per la comunità la celebrazione del Pride UK", dichiara Daniel proprietario e direttore dell'ufficio postale. Ma in Inghilterra in questi giorni non è l'unica novità: è stata emessa dalla zecca britannica. Cinquanta pence (mezza sterlina) con il profilo del nuovo sovrano. L'immagine si ispira ad un ritratto ufficiale del primogenito della defunta Elisabetta II, risalente alla celebrazione del suo settantesimo compleanno. La moneta entrerà in circolazione a partire da dicembre.