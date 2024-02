Giornata europea degli antibiotici, "l'abuso ha portato alla nascita dei superbatteri"

Colpiti anche gli occhi

Sul banco degli imputati l’uso eccessivo di colliri antibiotici

Smog e cambiamenti climatici favoriscono le infezioni

Da quando il batteriologo ingleseha inventato la, la scienza ha messo a disposizione numerosi antibiotici. Oggi, però, di questi farmaci si fa sempre più un uso improprio ed eccessivo, tanto che l’organizzazioneha promosso, in occasione della(il 18 novembre), la settimana mondiale della consapevolezza antimicrobiotica. L’abuso di questi medicinali ha favorito la nascita dei cosiddetti: batteri praticamente resistenti a tutto. Un fenomeno che destaal punto che, secondo uno scenario elaborato dall’Oms qualche tempo fa, entro il 2050 lasaranno le infezioni da germi resistenti. Si parla di un numero di vite perdute, 10 milioni, superiori a quelle che il cancro causa attualmente. In Europa si prevedono 392.000 morti e 120.000 in Italia, che già oggi con 10.000 decessi l’anno è la nazione più colpita assieme alla Grecia.colpiscono anche gli occhi . In particolare, a registrare i più alti livelli di, sono le. Queste possono evolvere rapidamente, causando la perdita dell’occhio, con un impatto enorme sulla qualità di vita dei pazienti e sui costi sanitari e sociali. “L’uso e l’abuso indiscriminato degli antibiotici produce un: una sorta di riadattamento dei batteri contro questi chemioterapici per sopravvivere - spiega, membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Scienze Oftalmologiche, tra i maggiori esperti al mondo di patologie corneali -. Stafilococco, Streptococco e Pseudomonas Aeruginosa, sono tra i super-batteri con livelli più alti di resistenza individuati in. Le infezioni che si sviluppano con questi con questi batteri resistenti sonoe portano alla distruzione dello. I costi, per il servizio sanitario locale, sono sicuramente importanti quando si hanno infezioni gravi, perché spesso finiscono in ricoveri e a volte anche nella necessità chirurgica”.Va da sé che l’occhio è una struttura esposta e il pericolo di infettarsi è maggiore per quei pazienti particolarmente deperiti che si trovano in strutture ospedaliere dove possono selezionarsi dei batteri super capaci di resistere a tutto. Questo è il conto che si paga per, per le troppe prescrizioni da parte dei medici di base o per l’uso profilattico pre e post operatorio. Undi antibiotici in ambito oculistico è dimostrato anche dai dati sui consumi: secondo un’indagine di Lqvia il consumo di antibiotici semplici è pari a oltree a oltre 6 milioni e 870mila ammontano le unità di antibiotici associate a cortisone. Sul banco degli imputati soprattutto l’uso eccessivo di colliri antibiotici contro le congiuntiviti, che hanno contribuito a un aumento dei fallimenti clinici. “In realtà gli antibiotici dovrebbero essere riservati allae non per impedire che l’infezione si realizzi – mette in chiaro Sarnicola -. L’uso profilattico degli antibiotici è quello che indebolisce la possibilità che questi farmaci possano essere efficaci perché, quando si usano indiscriminatamente, le famiglie batteriche riescono ad auto selezionarsi in colonie diagli antibiotici. Questo sarà il vero problema del futuro a meno che la ricerca non tiri fuori la produzione dei farmaci nuovi in grado di essere efficaci rispetto ai vecchi”.Secondo gli esperti l’aumento di queste infezioni sarebbe causato anche da smog e cambiamenti climatici che stanno incidendo sulla salute delle persone a un ritmo vorticoso. “I fenomeni atmosferici come il cambio climatico possono sicuramente influenzare la facilità di– dichiara l’esperto - . Sono tutte condizioni che modificano la superficie dell’occhio, soprattutto nella sua componente lacrimale, rendendola meno capace di difendersi. Anche perché la maggior parte deihanno difficoltà a penetrare l’epitelio corneale, se integro e intatto. Ecco perché le condizioni climatiche influenzano indirettamente, attraversodella superficie oculare. Lo smog , poi, ha un’azione simile a quella dei cambiamenti climatici”. Per proteggere gli occhi dall’ inquinamento e dalle radiazioni ultraviolette, gli esperti consigliano di indossareanche d’inverno, pure se è nuvoloso, idratarsi abbondantemente, ed evitare l’esposizione prolungata in aree particolarmente trafficate. Ci sono quattro tipi di. Quelle batteriche, che sono le più frequenti, sono spesso conseguenza dell’uso di. “Le più incriminate sono le– conclude il professor Vincenzo Sarnicola - perché proprio il passaggio delle mani, la pratica di disinfezione con le soluzioni, invece che la sterilizzazione delle lenti, favoriscono i batteri”. Per l’Italia, fra i paesi europei meno virtuosi in tal senso, gli esperti della Società Italiana di Scienze Oftalmologiche, riuniti nei giorni scorsi a Roma, auspicano un cambio di passo, con strategie che puntino ade un impiego limitato alla sola cura delle infezioni batteriche.