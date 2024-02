Giulia Salemi, monologo in lingua farsi a sostegno delle donne iraniane. Ecco cosa ha detto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

Monologo dell’influencer(29 anni) a sostegno dellea seguito delle proteste esplose dopo la morte di Mahsa Amini , la ventiduenne arrestata e uccisa perché indossava l’ hijab in modo ritenuto non corretto. Nella puntata dell’11 ottobre de “”, la conduttrice e personaggio televisivo di origini iraniane da parte di madre ha fatto un toccante discorso sull’attuale situazione in Iran, argomento a lei caro visto che la(vista all'Isola dei Famosi) è scappata dalla natale Teheran a causa della. Anche per questo motivo il monologo - durante il quale l'ex concorrente del Grande Fratello Vip - non ha trattenuto- è stato pronunciato in, con sottotitoli in italiano.da Teheran nel 1978, è stata lei a insegnarmi l'” ha detto Salemi. E, rivolgendosi direttamente alle donne iraniane , ha aggiunto: “Grazie a ‘Le Iene’ le donne italiane sanno tutto e molte hanno deciso di tagliarsi i capelli e spedirli all' ambasciata iraniana di Roma per dire a chi vi governa che noi stiamo dalla vostra parte e con la”.Poi l’influencer ha detto: “È inconcepibile, deprimente, offensivo che voi donne, che vi siete sacrificate per raggiungere importanti posizioni nellae per farla progredire, ancora oggi dobbiate subire la pretesa di un regime, che vuole decidere cosa c'è di giusto. A voi che reclamate la stessa libertà che ad altre prima di voi, come mia madre, è stata negata., non fermatevi. Noi siamo con voi, vi vogliamo bene. Donna, vita, libertà ”.