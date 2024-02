"Grazie dei fiori, ma dateli anche agli uomini". Francesca e Emma, il femminismo a Sanremo

La rivoluzione dei fiori

non sono solo per le donne. Fra le tradizioni delci sono i fiori e gli omaggi floreali che ogni anno vengono donati agli artisti e agli ospiti . D'altronde siamo nella 'Città dei fiori' dove si estendono coltivazioni di garofani, rose e verde ornamentale che hanno reso famosa la cittadina di Sanremo in tutto il mondo. Se durante l'edizione del 2021 Amadeus aveva dato vita a una, scegliendo di consegnare i bouquet anche agli uomini – andando su e giù per il palco con un carrellino visto le misure restrittive per il Covid – quest'anno i fiori sono. Ma non mancano le eccezioni.Nella seconda serata di Sanremo 2022, in qualità di direttrice d'orchestra (per il brano Ogni volta è così cantanto dall'amica) ha ricevuto dal conduttore un. La cantante li ha subitodell'orchestra di Sanremo. Il gesto non è passato inosservato tanto che sui social molti hanno commentato così: "Francesca Michielin, che con un solo gesto ribadisce che i fiori, va amata".

Anche durante il festival di Sanremo 2021 la Michielin aveva ceduto il suo mazzo di fiori. In quell'occasione avisto che i due erano in gara insieme con il brano Chiamami per nome. "Facciamo una volta per uno" aveva detto la Michielin passando i fiori a Federico Lucia. E così anche Damiano deiregalò i fiorie non alla donna del gruppo, Vittoria. A dimostrazione del fatto che i fiori non sono solo per le donne, quest'anno la storia si è ripetuta. E non solo con la Michielin. Anche(all'anagrafe Federica Ferracuti) ha richiesto un omaggio floreale per(Michele Matera): i due esordienti gareggiano con Abbi cura di te.La coppia Michielin - Emma (che nella serata delle cover propongono insieme) non è passata inosservata anche per un altro gesto. Emma, durante l'esibizione, ha posizionato le mani 'citando'. Il testo di Ogni volta è così recita: "Ogni volta è così, siamo sante o puttane. E non vuoi restare qui e neanche scappare" che, come lei stessa ha spiegato, "sottolinea che non parla di relazioni tossiche bensì di. Molti amici stanno insieme in una bolla di finzione e per non stare da soli. Non si rischia. Io". Il gesto femminista di unache ha accompagnato quel particolare passaggio ha colpito il pubblico dell'Ariston e dei social, che hanno apprezzato ancora una volta il modo in cui Emma si è spesa a favore della causa di genere. La cantante, infatti, da tempo, si è schierata contro il sessismo e in difesa delle donne.