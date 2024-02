Greta Thunberg, un fenomeno già in declino? In Germania conta più il carbone

, chi era costei? Tra qualche anno ci troveremo mai nella condizione di don Abbondio costretto a chiedersi chi fosse Carneade? È cioè Greta Thunberg uncondannato dalla società mass mediatica alla dimensione dell’effimero? Usata, ruminata, e poi sputata dal Golem della comunicazione e della spettacolarizzazione che tutto trita e rende informe, anzi indigesto? L’interrogativo è lectio dopo che l’arresto delladurante una manifestazione contro l'ampliamento di una(per altro nella civilissima Germania e non in qualche paese dittatoriale o autarchico del terzo o quanto mondo) non sembra aver suscitato una eco così vasta come ci si sarebbe attesi. Anzi, il fatto stesso che sia stata portata via dalla polizia di Lützerath la dice lunga sul clima nuovo che si ‘respira’ (è proprio il caso di usare questa parola).

Un situazione destinata a perdurare? Questo al momento non è dato saperlo. Di certo assistiamo ad una contraddizione in termini con un investimento nella transizione ecologica che potremmo definire massivo, basti pensare ai fondi stanziati con il Pnrr; ma allo stesso tempo un minor investimento nella consapevolezza delle problematiche collegate alla sostenibilità. Non solo ambientale. Gli stili di vita cambiano, certo. Ma il tema dellae degli sprechi è solamente sussurrato in maniera timida, e mai affrontato concretamente dalla agenda politica. Che oggi sembra essere presa da tutt’altre emergenze, tanto che la mano disui discorsi dei nostri leader ha preso sempre più la forma di un manierismo venato di ipocrisia. Segno dei tempi. L’inevitabilità dell’ascesa e del declino diche abbiamo già ben più volte conosciuto in questa età governata dal parossismo e priva di memoria a breve termine. Chiunque potrà giudicare se sia un bene oppure un male. Di certo, la vicenda fa riflettere, e sarebbe bene non farla passare sotto silenzio. Perché ne va della nostra stessa civiltà, e non solo dell’ambiente. Che pure è tanta tanta roba.