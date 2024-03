Guerra a Gaza: “Devastata la salute mentale dei bambini”

Cinque mesi di violenza, sfollamento, malnutrizione e malattie, che si aggiungono agli oltre 16 anni di blocco, hanno avuto un impatto psicologico devastante sui bambini di Gaza.

Le conseguenze fisiche e psicologiche

Paura, ansia, carenza di cibo, enuresi, ipervigilanza e problemi di sonno, un'alternanza nello stile di attaccamento ai genitori, regressione e aggressività. Sono i dati, spaventosi, contenuti nell'ultima ricerca diffusa nei giorni scorsi da Save the Children su come il conflitto in Medio Oriente ha influenzato sulla salute mentale dei bambini a Gaza .

Genitori e caregiver hanno dichiarato all'organizzazione che la capacità dei bambini di immaginare un futuro senza guerra è ormai praticamente scomparsa. Il disagio emotivo di schivare bombe e proiettili, la paura di perdere i propri cari, di essere costretti a fuggire attraverso strade disseminate di detriti e cadaveri e di svegliarsi ogni mattina senza sapere se riusciranno a mangiare, ha reso gli adulti di riferimento sempre più incapaci di affrontare la situazione. Il sostegno, i servizi e gli strumenti di cui hanno bisogno per prendersi cura dei loro figli sono sempre meno.

PALESTINIAN-ISRAEL-CONFLICT

“Non riusciamo a smettere di piangere”

"I nostri figli - le parole di una mamma di Gaza - hanno già vissuto diverse guerre. Avevano già una scarsa capacità di recupero e ora è molto difficile affrontare queste ulteriori difficoltà. I ​​bambini sono spaventati, arrabbiati e non riescono a smettere di piangere, questo succede anche a molti adulti. È troppo per noi, figuriamoci per i più piccoli”.

Nella ricerca – che integra quella condotta da Save the Children nel 2022 sul grave impatto sulla salute mentale dei bambini causato da oltre 16 anni di blocco imposto dal governo israeliano – gli esperti di salute mentale e di protezione dell'infanzia affermano che senza un'azione urgente, a partire da un cessate il fuoco immediato e definitivo e da un accesso umanitario sicuro e senza restrizioni, la guerra infliggerà ulteriori danni mentali a bambini, bambine e adolescenti, che permarranno per tutta la vita, con una drastica riduzione delle opportunità di recupero .

"È inaccettabile che qualsiasi bambino debba affrontare gli orrori che hanno vissuto quelli di Gaza. Mentre schivano bombe e proiettili , fuggono per strade disseminate di detriti e cadaveri, sono costretti a dormire all'aperto e non hanno a disposizione il cibo e l'acqua" "Potente necessari per sopravvivere. I bambini di Gaza vivono quotidianamente da mesi shock e dolore inimmaginabili, che si sommano ai disagi di oltre 16 anni di blocco e successiva escalation di violenza", ha dichiarato Jason Lee, direttore di Save the Children per i territori occupanti palestinesi.

PALESTINIAN-ISRAEL-CONFLICT

E ancora: “Questa guerra e le cicatrici fisiche e mentali che sta lasciando sui bambini stanno ulteriormente erodendo la loro capacità di recupero. C'è ancora speranza che, con un sostegno adeguato, possa invertire la tendenza. Durante l'infanzia, ci sono finestre critiche di opportunità per affrontare l'impatto del conflitto. Ma nulla di tutto ciò è possibile senza un cessate il fuoco immediato e definitivo e un accesso sicuro e senza ostacoli agli aiuti, in modo che gli operatori umanitari possano fornire il supporto critico necessario".

MIDEAST ISRAEL PALESTINIANS GAZA CONFLICT

Cessate il fuoco