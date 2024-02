Hajar Boudraa, la magistrata con il velo. "Così sconfiggo i pregiudizi. Ma l'Iran sbaglia a imporlo"

. Trent’anni, nata in Marocco e residente a Verona,è laureata in Giurisprudenza a Trento e sta frequentando il secondo anno della scuola di specializzazione: potrebbe diventare lain Italia a indossare lo hijab . “Sto facendo il tirocinio come viceprocuratrice a Verona. Mi presento in udienza, davanti al giudice di pace, con la toga e con il velo., come vorrei essere” racconta Hajar in un’intervista a “La Stampa”. E aggiunge: “Questa società non tiene in giusta considerazione il merito. Ma ho trovato anche persone aperte. Non ci si deve mai abbattere”.Il forte temperamento l’ha aiutata durante il. Gli anni dell’università, infatti, sono stati “belli e duri allo stesso tempo”. La trentenne, infatti, racconta di avere un: “In otto, soltanto con lo stipendio di mio padre, che era operaio in un'azienda agricola. Io a Trento a studiare Giurisprudenza, mia sorella a Padova a studiare Ingegneria biomedica, mi sono data da fare, lavorando come mediatrice in un tribunale per i minorenni, per pagarmi gli studi e aiutare la mia famiglia”. Sulla scelta del percorso di studi, Hajar non ha mai avuto dubbi: “, ho sviluppato un’attitudine a non giudicare prima di avere a disposizione tutti gli elementi. E penso che sia la cosa più importante per un giudice”. Dopo tanti anni di sacrifici, Hajar è a un passo da realizzare il sogno di diventare magistrato. Anzi, magistrata con il velo. ". Sintetizza la mia duplice identità: quella italiana e quella connessa alla mia spiritualità. Non è certo un simbolo dell’oppressione di noi donne musulmane: non siamo noi ad avere un limite, ma” racconta nell’intervista dove non nasconde che il velo in certe situazioni. “Due miei carissimi amici mi avevano avvertito: ‘ Con il velo non troverai mai lavoro ’, io non ci credevo. Dopo tre anni senza un contratto a tempo indeterminato, né un lavoro stabile, ho pensato che forse avevano ragione loro. Io pensavo che fosse soltanto il curriculum a contare. Ma nel curriculum bisogna inserire la foto, e a volte questa vale più di esperienze e competenze.”.Il pensiero corre alle proteste in Iran dove le ragazze che si tolgono il velo rischiano la vita . “Sostengo tutte le donne e tutti i movimenti che. E quello che sta accadendo in Iran è la ribellione a un obbligo imposto dall'alto : da un livello politico e religioso. Quella è compromissione dell'essenza della donna, che non può decidere di se stessa” spiega la trentenne che, nonostante “gli occhi addosso al supermercato, gli sguardi inquisitori” è, dopo un iter durato sette anni. E irto di difficoltà. “Mi mi sono trasferita, con la mia famiglia, in provincia di Verona quando avevo cinque anni e mezzo.. Eppure ho dovuto fare istanza di autotutela, inviarla al Ministero e rivolgermi a un avvocato per ottenere quello a cui avevo diritto” spiega ricordando che “. Mi piace l’idea di potermi spendere per difendere chi non ha gli strumenti o i mezzi per farlo”. La sua storia vuole essere anche un esempio per le altre ragazze musulmane “”.