Il giornalista russo Dmitry Muratov mette all'asta la medaglia del Nobel per i profughi ucraini

, caporedattore e, chiede il cessate il fuoco immediato in Ucraina. Il giornalista russo, inoltre, ha annunciato che metterà all'asta la medaglia ricevuta lo scorso anno dall'Accademia svedese per donare il ricavato al Fondo per i profughi ucraini . E ancora si appella perché vengano, vi sia lo, delle salme dei soldati uccisi, e l'dalle città ucraine assediate."Cosa possiamo fare:, le persone ferite e i bambini che hanno bisogno urgente di cure ciò che ci è caro e che ha un valore per gli altri", ha scritto sul sito del giornale di opposizione , con un annuncio in russo, inglese e ucraino. "Novaya Gazeta ed io abbiamo deciso didel Premio Nobel per la Pace 2021 al Fondo ucraino per i rifugiati. Ci sono già più di 10 milioni di rifugiati. Prego le case d'asta di rispondere e di mettere all'asta questo premio di fama mondiale" firmato Dmitry Muratov. Lo scorso anno il giornalista aveva condiviso , insieme alla giornalista filippina Maria Ressa , per le battaglie a favore della libertà d'espressione.Dopo la cerimonia di consegna del Nobel per la Pace 2021, condiviso con Maria Ressa, il giornalista russo Muratov aveva annunciato che avrebbeche accompagna il riconoscimento per alcuni progetto sociali. In particolare il denaro è stato devoluto a unper malati terminali, allecon particolari problemi alla colonna vertebrale e, com'è logico vista anche la motivazione del Premio ricevuto, a cause legate all’. Stando a quanto annunciato non avrebbe tenuto nulla per sé.Con lo scoppio della guerra in Ucraina a causa dell'invasione dei suoi connazionali, Muratov era tornato, già nei giorni scorsi, ad appellarsi per la libertà d'espressione dei giornali, fortemente limitata dalla. In polemica con la decisione del presidente russo, aveva dichiarato: "La nostra battaglia di giornalisti russi contro le fake news: pubblichiamo su Novaya Gazeta regolarmente, scritti da Lena Kostiucenko e da altri giornalisti che si trovano lì, i cui nomi non posso rivelare per motivi di sicurezza. Raccontiamo la guerra adeguandoci alle disposizioni di legge in vigore. Nei testi segnaliamo che stiamo scrivendo 'di', oppure sottolineiamo che la parte del reportage che riguarda, per esempio, le città ucraine sotto tiro, è stata tagliata come richiesto dalle autorità".Infatti anche il giornale di opposizione che il sessantenne dirige non è rimasto immune alla nuova stretta, trovandosi costretto ad adeguarsi alle misure imposte dal Cremlino. Gli aggiornamenti sulla guerra sono scomparsi dal sito, mentre sull'edizione cartacea di Novaya Gazeta "lasciamo anchein cui normalmente pubblicavamo le notizie. Perché non possiamo pubblicare notizie. Né sulla carta, né online. Le autorità ci obbligano a descrivere la guerra soltanto attraverso gli occhi del ministero della Difesa russo. Tuttavia progettiamo la pubblicazione delle notizie, anche se, per ora, non online". La sua battaglia per fornire un'informazione più possibile completa e corretta, dunque, non si interrompe. Non si possono più citare le operazioni militari? Nulla vieta però, per ora, di parlare delle conseguenze - anche economiche - che queste stanno avendo in Russia, e della persecuzione dei dissidenti, così come degli arresti dei manifestanti per la pace. Da quando ha fondato il giornale, nel 1993, è stato questo il suo nucleo portante, ovvero fare un giornalismo “basato sui fatti”, su una una testata che ha “un atteggiamento fondamentalmente” e si dimostra “un’importante fonte di informazioni su aspetti censurabili dellararamente menzionati da altri media”, come nella motivazione del Nobel. E non poteva certo esimersi dal proseguire in questo impegno in un momento cruciale come quello che Russia e Ucraina stanno vivendo.