In Islanda uomini e donne sono più "uguali" che altrove: colmato il gender gap per oltre il 90%

Gender Gap Islanda-Italia

Un percorso partito tanto tempo fa

Qual è il Paese, al mondo, che si impegna di più per? Qual è il Paese, al mondo, nel quale uomini e donne sono più "uguali"? È l’. Da tredici anni di fila, peraltro. Secondo il, che ogni anno stila una classifica dei paesi che rispettano maggiormente l’uguaglianza di genere. E secondo l’, International Social Security Association, che ha premiato l’Islanda, definendo il Paese dei Sigur Ròs e di Bjork "unper l’uguaglianza di genere". Secondo il Global Gender Gap, l’Islanda ha colmato il divario di genere per oltre ilin quattro dimensioni chiave: partecipazione economica e opportunità, rendimento scolastico, salute e presenza delle donne in politica – basti pensare che qui il primo ministro è una donna, Katrin Jakobsdottir, da cinque anni: è entrata in carica nel novembre 2017.E l’Islanda ha la. In questa speciale classifica, ai primi posti ci sono i Paesi nordici europei: Finlandia, Norvegia e Svezia.nella classifica mondiale. In particolare, per quanto riguarda la parità nelle condizioni di salute e di sicurezza siamo al 108° posto. Per quello che riguarda ildi genere, l’Italia scende ancora più giù nella classifica: è al. L’Islanda ha elaborato, negli anni, molte leggi al riguardo. Ha costruito un sistema di congedo parentale che garantisce diritti individuali indipendenti per entrambi i genitori. In Islanda la parità di stipendio tra uomo e donna è: aziende e uffici pubblici sono obbligati a certificare che le donne sono pagate quanto i loro colleghi. La differenza salariale fra uomini e donne è comunque un problema comune a tutti i Paesi: negli Stati Uniti le donne guadagnano in media l’83% di quanto guadagnano gli uomini. E anche in Italia la differenza di retribuzione è stimata attorno al 12%. Anche se la legge prevede, nel nostro Paese, la parità retributiva fra uomini e donne. Il decreto legislativo n.5 del gennaio 2010 impone che le aziende che occupano oltre cento dipendenti siano tenute aeffettivamente corrisposta al personale maschile e femminile in ognuna delle professioni.Anche gliche riguardano la condizione economica delle donne in Islanda sono esemplari. L’Islanda ha unpari all’, a fronte di una media europea del 66,8%. E ha ilpiù basso fra le donne sopra i 65 anni in tutti i paesi OCSE, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Ma si tratta di un cammino che viene da lontano. Nel, l’Islanda è stato il primo Paese al mondo a garantirea uomini e donne. Nel 1881, l’Islanda ha esteso i diritti delle donne ammettendole al voto – locale – per la prima volta. In Italia, la prima volta in cui le donne votarono fu per le elezioni amministrative del 10 marzo 1946. Già all’inizio del secolo, nel 1908, l’Islanda aveva eletto quattro donne nel consiglio comunale di Reykjavik. Nelle donne ebbero. I frutti di questa attenzione alla presenza delle donne in politica si sono visti già nella seconda metà del Novecento: Vigdìs Finnbogadòttir è stata la prima donna al mondo eletta democraticamente presidente del suo paese. Era il 1980, e rimase presidente dell’Islanda fino al 1996. Nel 2009, l’uguaglianza di genere fece un ulteriore passo avanti con l’elezione a primo ministro di Jòhanna Sigurdardòttir, prima donna a ricoprire quella carica in Islanda.