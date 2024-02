Iran, telecamere contro le donne che non indossano il velo

Quando le pattuglie della polizia morale non sono in zona, dove i singoli cittadini fedeli al regime non bastano, ci pensano i video di sorveglianza. Le autorità iraniane, infatti, hanno iniziato ad installareper identificare le donne che. Come riporta la Bbc, gli agenti e il governo promettono tolleranza zero verso chi non rispetta la legge che obbliga a coprirsi la testa. Una minaccia concreta, visto quello accaduto nei mesi scorsi, a partire dalla morte della 22enne curda Mahsa Amini . Come primo avvertimento, dopo essere state identificate dagli apparecchi, le donne riceveranno undella violazione. Ad essere poste sotto il controllo della polizia anche le studentesse iraniane, costrette a indossare l'hijab per andare a scuola, mentre gli episodi di avvelenamento delle alunne del Paese si fanno sempre più preoccupanti e allarmano la comunità internazionale; l'ultimo parla di sessanta nuovi casi nella provincia del Khuzestan, l'ennesimo attacco all'istruzione femminile in un Paese che - come l'Afghanistan - vorrebbe relegare le donne a un mero ruolo casalingo e riproduttivo.L'installazione delle telecamere dovrebbe aiutare a prevenire "la resistenza contro la legge sull'hijab", spiegano le forze dell'ordine. Si tratta dell'ennesimo giro di vite contro chi non segue le regole: all'agenzia Irna la polizia precisa che "verranno inviati dei messaggi alle donne scoperte", in quanto "apparire in pubblico senza velodella società e provoca insicurezza". Gli agenti, inoltre, hanno invitato i proprietari delle imprese a monitorare e ad agire e questo potrebbe far aumentare gli episodi d'intolleranza, come quello delle due donne aggredite in un supermercato e poi arrestate. Anche se il pericolo di finire in carcere - o peggio di rischiare la vita - è assolutamente concreto, sono tantissime le cittadine iraniane che hanno scelto die sfidando apertamente le autorità. A capo e volto scoperto si mostrano in molti luoghi pubblici dell'Iran e all'estero, per manifestare l'indignazione verso il trattamento che il regime riserva loro, in un'ondata di proteste a trazione femminile sorta a settembre per chiedere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Un movimento di protesta soffocato, però, nel sangue da Teheran.La polizia ha descritto il velo come "uno dei fondamenti della civiltà della nazione iraniana" e ha esortato i proprietari di ristoranti e negozi a rispettare le regole attraverso "" e gli attacchi pubblici alle cittadine senza velo non sono rari. Il capo della magistratura del Paese, Gholamhossein Mohseni-Ejei, tuttavia, ha avvertito che una diffusa repressione potrebbe non essere il modo migliore per incoraggiare le donne a seguire le regole. "I problemi culturali devono essere... Se vogliamo risolvere tali problemi arrestando e imprigionando, i costi aumenteranno e non vedremo l'efficacia desiderata", ha dichiarato.