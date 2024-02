Jasmine di Aladdin si taglia i capelli per l'Iran: il nuovo murale di TvBoy per Mahsa Amini

L'aggressione sessuale a una manifestante

Dopo Marge Simpson opera poi oscurata ) anchedi Aladdin sia supporto delle donne iraniane e contro l’oppressione. “” è il messaggio che compare sul nuovo murales di- lo street artist che all’anagrafe si chiama Salvatore Benintende – che che poi ha pubblicato il video su tutti i suoi social taggando la geolocalizzazione in una piazza di. Nel murale si vede Jasmine (la protagonista femminile della trilogia di film Disney “Aladdin”) che si taglia con una forbice la lunga treccia di capelli.L’opera è chiaramente ispirata alnato in solidarietà con la protesta delle donne iraniane dopo la morte di Mahsa Amini , la ragazza arrestata dalla “polizia morale” e deceduta il 16 settembre scorso, dopo tre giorni di coma, in cui era caduta dopo il fermo delle forze dell'ordine che l'avevano accusata di “cattivo Hijab”: una ciocca di capelli le fuoriusciva dal velo. Da allora movimenti di protesta sono scoppiati in tutto l’Iran e solidarietà è arrivata – e sta continuando ad arrivare - da molte parti del mondo. Da quando sono iniziate le proteste a seguito della morte di Mahsa, le forze di sicurezza iraniane hannoe ne hanno feriti un numero ancora maggiore secondo quanto denunciato da “”.Nel rapporto di 19 pagine, che si riferisce agli ultimidurante le manifestazioni contro le violenze del regime iraniano, l’organizzazione non governativa denuncia come le autorità iraniane stiano ricorrendo a “ogni mezzo per stroncare lo spirito di resistenza delle proteste giovanili e per mantenersi aggrappate al potere”. Per reprimere “la rivolta popolare in corso contro la Repubblica islamica” le forze dell'ordine sono ricorse “a un attacco a tutto campo contro ialla ricerca di un futuro senza oppressione politica e disuguaglianza”. Tra le vittime minorenni ci sarebbero(di età compresa tra gli 11 e i 17 anni) e tre ragazze (due delle quali avevano 16 anni e una 17). La maggior parte di loro sono stati raggiunti da proiettili a distanza ravvicinata, mentre tre ragazze e un ragazzo non sono sopravvissuti alle botte delle forze di sicurezza.Intanto sta diventando virale il video che ritrae alcuni esponenti delle temibili forze antisommossa mentreuna manifestante. Lo riporta la Bbc precisando di avere visionato tutte le immagini. Nel video, girato a Teheran mercoledì scorso si vede uncon indosso dei caschi che circondano una donna su una strada principale. Uno di loro la afferra per il collo e la conduce in mezzo ad altri poliziotti, molti dei quali in motocicletta. La donna viene spinta verso una delle moto, mentre un altro agente le si avvicina alle spalle e lacon una mano. Nella sequenza si vede che la donna si accovaccia circondata dalle forze antisommossa e nel sottofondo si sente una voce femminile dietro la telecamera che dice: