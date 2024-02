Job Clinic Online, il progetto per aiutare i rifugiati e i richiedenti asilo. "E' fondamentale trovargli lavoro"

Ristorazione, turismo, edilizia: tutti i benefici dell'iniziativa

"Questi risultati ci spingono a continuare": tutto l'entusiasmo di Arianna

insono una delle categorie più fragili post emergenza Covid-19 poiché il loroè stato ulteriormente acuito dalla crisi economica e dall’isolamento sociale. La soluzione per sanare questo problema ce la dà, che in vista dellache ricorrerà il prossimo, lancia un appello “E’ importantema è fondamentale, per garantire dignità, indipendenza e la migliore integrazione nella comunità."Partendo da questo presuppostoha sceltocome organizzazione vincitrice del suo bando daper il progetto, uno strumento digitale innovativo nato per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e promuovere l’integrazione socioeconomica ditra i 18 e i 45 anni. Laè stata resa accessibile dae negli ultimi 4 mesi ha permesso l’inserimento di, una media di. Contemporaneamente, almeno 20 annunci di lavoro sono stati inseriti ogni settimana in conformità ai requisiti richiesti, che hanno portato alla fase finale di matching con i candidati potenzialmente idonei. Nel periodo di riferimento sono stati organizzati bendi cui. Irappresentati al, hanno trovato lavoro nella ristorazione (lavapiatti, aiuto cuoco), nel turismo (camerieri ai piani e receptionist), nello stoccaggio merci (magazzinieri), nella mediazione linguistico-culturale, nell’assistenza familiare e domestica (pulizie, tate, colf e badanti) e nell’edilizia (operai generici e carpentieri). Ma non è finita qui: il progetto supportato da OTB Foundation ha permesso adi frequentare dei corsi di formazione professionale tra i quali, ad esempio, il corso HACCP (obbligatorio per gli addetti alle attività di ristorazione) e il corso di falegnameria. Sono stati organizzati ancheformativi incentrati sul miglioramento delle proprie competenze nell’ambito, ad esempio, della stesura del proprio curriculum o della conoscenza del mercato del lavoro in Italia.“Siamo davvero grati ad OTB Foundation per aver creduto in questo progetto che ci ha permesso di migliorare l’impatto delle attività del”, afferma. “Abbiamo cercato di sfruttare le potenzialità del digitale per favorire l’accesso al lavoro, la sola chiave per un’integrazione di successo, perché rende le persone autonome nella realizzazione del proprio progetto di vita e in grado di contribuire allo sviluppo di tutta la comunità”. “Sono questi risultati concreti che ci spingono a proseguire nel nostro impegno verso iniziative che abbiano un impatto diretto e immediato sui, afferma. “Questo progetto ci ha appassionati fin da quando ci è stato presentato: oltre all’evidente utilità, pensiamo che questa piattaforma sia davvero di semplice utilizzo e che, anche con device non all’avanguardia, possa essere davvero efficace per un più veloce inserimento lavorativo”