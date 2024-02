La violenza di genere non è sul menù. Anche una pizzeria è un presidio costante a tutela delle donne

”. Perché anche una pizzeria può diventare un presidio costante per contrastare la violenza di genere. E’ questa la filosofia delle- presenti in Italia con 15 locali e due anche a Londra - che da sempre usano “” e che davanti a certe tematiche non si tirano mai indietro.La campagna di sensibilizzazione “La violenza di genere non è sul menù” realizzata da Berberè è finalizzata a sostenere “”, mettendo in campo unae strumenti che vanno oltre il 25 novembre , la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne . “Questo è il terzo anno che Berberè contribuisce concretamente a supportare la lotta alla violenza di genere . Anche quest’anno abbiamo deciso di concretizzare il nostro impegno facendo un passo in più per contribuire a sostenere questa importante” spiega, fondatore del brand insieme al fratello Matteo.In pratica,(i 16 giorni di attivismo della campagna delle Nazioni Unite) insi trova un QrCode con i contatti di tutti i Centri antiviolenza della rete. A supporto di questa iniziativa sono state stampate anchecon lo stesso messaggio, che saranno consegnate a tutte le clienti nelle giornate della campagna e rese disponibili delle pizzerie del marchio per tutto l’anno. Visto l’importanza del tema, Berberè ha programmato unadi tutti i locali sul lavoro della rete “D.i.Re” e sulladei centri presenti nelle città in cui si trovano le pizzerie Berberè.La campagna annuale mira, infatti, sia asul tema della violenza di genere sia a fornire uno strumento concreto e continuativo di. I Centri antiviolenza costituiscono la risposta più coordinata e organizzata al fenomeno della violenza contro le donne in Italia. Si tratta di realtà nate dal movimento femminista alla metà degli anni ‘80, ma si cui ancora oggi troppe donne che subiscono violenza L’obiettivo del brand Berberè “è rendere le proprie pizzerieper far conoscere i centri antiviolenza a più donne possibili” spiega nacora Aloe ricordando che “il supporto di Berberè non finisce con questa campagna: è già stata fatta una, e altre sono previste all’inizio del 2023”. La rete di “D.i.Re” raggruppasul territorio italiano e ha sostenuto in maniera gratuita, solo nell’ultimo anno,. La metodologia di accoglienza si fonda sulla relazione tra donne, per costruire percorsi di fuoriuscita dalla violenza che vanno dal supporto telefonico alla piena autonomia, come prevede la