L’Eredità delle donne, tra le ospiti Jill Abramson, prima donna a dirigere il New York Times

Jill Abramson non è solo una elegante signora americana, o una giornalista seria e competente. Non è solo l’ex direttrice del New York Times, uno dei quotidiani più autorevoli del mondo. Jill Abramson (classe 1954) è il primo direttore donna nei 160 anni di storia della granitica testata americana. Un primato assoluto, in un paese come gli Stati Uniti dove il Times è una sorta di religione. Ed è proprio lei – newyorchese 68enne – uno dei due protagonisti principali dell' Eredità delle donne organizzato a Firenze da Serena Dandini (sabato 22 ottobre alle 15, nell’ambito del Festival giunto alla quinta edizione (tutti gli appuntamenti in diretta streaming www.ereditadelledonne.eu)., autrice del volume(Sellerio) ha partecipato all’incontro nella Sala Festa della Manifattura Tabacchi, dal titolo “Incrociare le armi“. Nel suo libro la giornalista ha affrontato la questione presente e futuro dell’informazione, a partire dalla carta contro il digitale, ma anche la televisione contro il web e la voce stentorea dell’editoria tradizionale contro il coro dissonante dei social.“Mi auguro e spero che Giorgia Meloni si circondi di donne. Il cerchio magico per ora è un muro di cravatte, però è ancora tutto da vedere. Il successo di una donna si vede quando dietro di lei c’è un gruppo di donne. Io penso, spero e mi auguro che voglia aprire ad una ‘sorellanza’“, l’auspicio lanciato da Serena Dandini alla vigilia della quinta edizione dell. Il suo festival, che prosegue fino a domani a Firenze, coincide col varo del primo governo a guida femminile, ma con solo sette ministre, di cui solo tre con “portafoglio“. "L’ascesa diè simbolica e importante - aveva detto la Dandini –. È una donna che va ammirata per la forza con cui è riuscita a portare avanti una leadership in un ambiente, quello di destra, realmente maschilista come valori. È anche un bell’insegnamento per le donne di sinistra che a volte sono un po’ addormentate da un femminismo paternalista, che fa loro credere ad una parità ma che poi, quando escono dal ‘tetto di cristallo’, vengono rimesse giù". Lei, in ogni caso, di donne ne porta tante sul palcoscenico del suo festival dedicato all’empowerment e alle competenze femminili. Donne regine di pace, che della guerra sono testimoni sul campo e negoziatrici per la risoluzione di conflitti. Se ne è parllato durante il primo incontro pomeridiano di sabato alla Manifattura Tabacchi durante l'incontro dal titolo. A seguire, il racconto di, Employer Branding, Capability Acquisition & Development, Diversity & Inclusion Atlantia , che ha presentato il progetto “Atlantia4Ukraine”, summer camp nell’area verde di Villa Fassini a Roma per mamme e bambini ucraini rifugiati in Italia. Quindi appuntamento in esclusiva italiana con, documentarista e autrice de “Le scavatrici di fosse” (Fandango Libri) finalista per il Jan Michalski Prize for Literature e gli interventi di, giornalista del Foglio,, vicepresidente Fondazione Pangea, responsabile progetti e advocacy. Non potevano mancare le donne iraniane , col talk, sulle proteste che stanno infiammando il Paese in nome di Mahsa Amini . Al centro dell’incontro, condotto da, le testimonianze di, attivista iraniana ed ex prigioniera politica arrestata nel 2018 per aver protestato pacificamente contro il velo obbligatorio, attualmente rifugiata in Canada (in collegamento) e l’intervista dialla scrittrice iraniana, autrice del volumeOggi nizia con, il libro di, (Santelli Editore), la terza e ultima giornata dell’ Eredità delle donne , domenica 23 ottobre 2022 alle 11.15, alla Manifattura Tabacchi. Sette storie di sette donne “straordinariamente normali”. Sul palco assieme all’autrice,, vicecapo della Protezione Civile, tra le protagoniste del volume. Ricchissimo anche il programma di oggi, che per chi non troverà posto in presenza potrà collegarsi on line su www.ereditadelledonne.eu . Il festival sull’empowerment e sulle competenze femminili, con la direzione artistica ditra gli appuntamenti di oggi vede la tavola rotonda dedicata al corpo delle donne, che torna ad essere terreno di scontro politico, dal titolo “Nel corpo della violenza”, con, fondatrice del primo centro antiviolenza pubblico in Italia e Chiara Lalli, docente di Storia della medicina all’Università Sapienza di Roma e autrice di “Mai dati”, la più aggiornata ricerca sulla legge 194. Seguirà un racconto inedito del Premio Strega(ore 11.30). Nel pomeriggio, “Musica Maestra”, dedicato alla “potenza” della musica, dialogo tra la direttrice d’orchestra, fondatrice del Concorso internazionale e accademia per direttrici d’orchestra “La Maestra” e Leonetta Bentivoglio (ore 15). Parallelamente, si terrà la prima di “Non fiori ma opere di bene” (Marsilio) il nuovo libro di, regista e scrittrice, in conversazione con Barbara Alberti (ore 12.15). A seguire, la presentazione di “Amores” (HarperCollins Italia), della stessa scrittrice Alberti (ore 15). Di donne e leadership si parlerà invece nel panel “Potere, potenza”: l’ex procuratore aggiunto della Repubblica, dopo l’uscita del suo libro “La stanza numero 30” (Feltrinelli), sarà intervistata da. Seguiranno un racconto inedito offerto al festival dello scrittoree il talk con Livia Turco, presidente Fondazione Nilde Iotti e autrice del volume “Compagne” (Donzelli Editore) saggio che esplora il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione del Pci e Maura Gancitano, filosofa e scrittrice il cui sguardo si posa sull’attualità. (ore 15.30).(68 anni) è una giornalista e saggista statunitense, la prima donna a dirigere,, ilnei 160 anni di storia del quotidiano. Nei suoi anni al New York Times, caporedattrice, responsabile della redazione di Washington e infine direttrice, il giornale ha vinto ben 24 Pulitzer. In precedenza aveva lavorato per Time (1973–1976), The American Lawyer (1977–1986) e The Wall Street Journal (1988–1997). Nel 2012 è stata classificata al quinto posto nella lista di Forbes delle donne più potenti. Nel marzo 2016 viene assunta come editorialista politica per il Guardian US. Suoi articoli recenti sono stati pubblicati, tra gli altri, su The New Yorker, The New York Times, The Washington Post, The Boston Globe e Columbia Journalism Review, ed è stata una frequente commentatrice politica per BBC News. Nell’autunno del 2014 ha iniziato a insegnare nel dipartimento di inglese di Harvard come docente di scrittura narrativa di saggistica e giornalismo. Negli anni passati ha insegnato seminari di scrittura universitari a Yale e Princeton. Abramson è membro dell’American Academy of Arts & Sciences e dell’American Philosophical Society. Ha fatto parte dei consigli di amministrazione della Columbia University School of Journalism, ProPublica e della Knight-Wallace Foundation. 