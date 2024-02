Luca Trapanese: "Cara Giorgia Meloni, siamo entrambi genitori capaci di amare le nostre figlie"

"Cara Giorgia Meloni". Inizia così la lettera a cuore aperto che, assessore al comune di Napoli,che 5 anni fa Alba , una splendida bimba con sindrome di Down. Ed è proprio il tema dell'adozione che vuole affrontare con la politica con cui, scrive su Facebook, "mi piacerebbe trovarmi a un tavolo con te e chiacchierare un po' di adozione, un tema che entrambi riteniamo cruciale da punti di vista diversi e, se ti farà piacere, potrebbe essere il tavolo di casa nostra, mia e di Alba".È un invito sincero ma sentito, quello di Trapanese, che si rivolge alla leader di Fratelli d'Italia, candidata alle prossime elezioni e – secondo i sondaggi – super favorita per il posto da Presidente del Consiglio, prima donna ad aspirare concretamente al ruolo. Le, soprattutto in tema Lgbt+, sono ben note ed è la stessa politica a ribadirle dalle pagine del Corriere della Sera: "Non siamo reazionari ma conservatori – dice –. Manteniamoe possibilità di". Nessuna apertura, dunque, a nuclei familiari diversi, omogenitoriali o single, com'è ad esempio quello di Trapanese e della sua bambina. "Sei la benvenuta,Ginevra – continua il papà, membro anche del Comitato scientifico di Luce! –. Alba vi accoglierebbe con uno dei suoi tipici sorrisi. Mentre le nostre figlie giocherebbero insieme, ti racconterei di noi. Siamo diventatiormai 5 anni fa, quando Alba aveva 27 giorni di vita e nessuna famiglia disposta a occuparsi di lei. Ora una famiglia ce l'ha – sottolinea orgoglioso e innamoratissimo di di sua figlia –. Tu sei una mamma, io sono un papà, siamo entrambi genitori, e siamo, di superare qualunque difficoltà per loro, di vivere per loro, di agire per il loro unico bene. Lo faccio io tutti i giorni per Alba, lo fai tu tutti i giorni per Ginevra, in un momento della tua vita che immagino ti risucchi ogni energia". Quello che vuole ribadire Luca Trapanese è che l'amore per un figlio, la volontà di crescerlo con principi sani, insegnandogli i valori più importanti, non dipendono dal genere del/dei genitore/i o dal suo/loro orientamento sessuale o dal fatto che un figlio sia sangue del suo sangue o sia stato adottato. Dipendono dalla persona, dai suoi principi, da chi sceglie, indipendentemente dai legami biologici, di essere padre o madre."Alba è una bambina serena, amata e felice. La gente ci dice spesso che siamo speciali, io invece, come forse saprai, lotto quotidianamente per affermare il contrario, e cioè cheesattamente". Imparare a considerare normalità una famiglia che non sia quella convenzionale, quella composta da un padre, una madre, bimbi frutto di questa unione, è un obiettivo che lo accomuna a tante altre persone, che vorrebbero semplicemente essere tutelate allo stesso modo di tutte le altre, smettendo invece di essere considerate anomalie, nel bene e nel male. "Una famiglia, la nostra, con un papà single che in Italia con l'attuale legge, non avrebbe potuto adottare un bambino. Io e Albaalla regola delle adozioni, che come sai è ammessa dalla legge italiana solo perché Alba ha una grave. Sono certo che al nostro tavolo mi diresti che si tratta di, che questo va cambiato, perché è un'idiozia che per un bimbo disabile sia sufficiente un solo genitore e per gli altri ce ne vogliano due sposati. Vi aspettiamo allora. E poi qua da noi facciamo una pizza leggendaria, non potete proprio rifiutare". Firmato: Luca e Alba