Messico, anche il Tamaulipas ha detto sì. Il matrimonio egualitario diventa legale in tutto il paese

Dopo la sentenza del 2015 il traguardo è stato raggiunto

"Vivete la dignità e i diritti di tutte le persone", l'appello lanciato dal presidente della Corte suprema di giustizia

La mappa deiè completa., situato nella parte nord-orientale del paese, è diventato ilnonché ultimoIl provvedimento è stato approvato cone due astenuti.L'attivista LGBTQ+,, ha commentato con entusiasmo questo traguardo: "Oggi è un giorno storico per la comunità LGBTQ e per il Messico. Da oggi noi e le nostre famiglie siamo più visibili, più uguali,”. Entusiasmo che ha contagiato anche, deputata federale di Ciudad Juárez nello Stato di Chihuahua, che ha aggiunto: "Un passo in più per raggiungere una, dignitosa ed eguale per tutte le persone… l’amore è amore!". Nel mese di ottobre 3 stati messicani avevano ottenuto il medesimo risultato con losituato nella parte sud-occidentale del Paese, che ha anticipato Tamaulipas di appena 24 ore. Facendo un passo indietro, precisamente alvediamo come la Corte Suprema di giustizia della nazione emise unain cui la definizione legale di matrimonio venne cambiata per comprendereFinalmente 7 anni dopo, tutti gli Stati del Messico hanno finalmente dato seguito a quella sentenza storica.A inizio del mese di ottobre anche la Slovenia aveva approvato il matrimonio tra le persone dello stesso sesso diventando ilad approvare questa svolta, Italia esclusa. All’interno dell’Unione Europea, il matrimonio tra persone dello stesso sesso è legale inche lo compongono. In Europa sono 22 i Paesi ad aver approvato la legge: Olanda (2001), Belgio (2003), Spagna (2005), Norvegia (2009), Svezia (2009), Portogallo (2010), Islanda (2010), Danimarca (2012), Francia (2013), Regno Unito (2014 in Inghilterra, Galles e Scozia, 2020 in Irlanda del Nord), Lussemburgo (2015 ), Irlanda (2015), Finlandia (2017), Germania (2017), Malta (2017), Austria (2019), Svizzera (2022), Slovenia (2022) e Andorra (2022).presidente della Corte suprema di giustizia della nazione, poco dopo il voto di Tamaulipas, ha festeggiato lanciando un appello: "L’intero Paese brilla con i colori di unVivete la dignità e iL’amore è amore".