Minacce, ricatti sessuali, violenze: il 50% degli adolescenti teme i coetanei. Pupo: "Ero un po' bullo, oggi me ne vergogno"

Il grido d’allarme

L’opinione dello psichiatra

Delinquenza minorile

Le testimonianze: Pupo

Le testimonianze: Tananai

Le testimonianze: Antonello Venditti

Le testimonianze: Benedetta Porcaroli

Dalla cronaca al suicidio di Orlando Merenda

, baby gang, eccessi, uso di alcol e sostanze. In aumento le segnalazioni di episodi di autolesionismo e di disturbi alimentari. Covid e Dad c’hanno messo il carico da 90. Risultato? Un adolescente su 2 ha subito atti di bullismo e, insieme al cyberbullismo, i due fenomeni sono tra i principali rischi percepiti dagliIl, il 50% dice di aver paura di subire violenza psicologica e l’88% afferma di sentirsi solo o molto solo (un dato in linea con quello espresso l’anno scorso quando la percentuale registrata era del 93%). In occasione della- che cade il- diventa illuminante la lettura dei dati raccolti dall’Osservatorio indifesa realizzato da, con l’aiuto die delle sue community, che ha coinvolto oltree ragazze dai 14 ai 26 anni in tutta Italia. Dai numeri emerge chiaramente anche il fortissimo disagio psicologico causato, o esasperato, dai due anni di pandemia. I commenti raccolti dal sondaggio denunciano anche ilprovato dai giovani intervistati pera causa dell’, offese, atti di denigrazione, violenza e incitazione al suicidio.Le nuove generazioni sono molto consapevoli dei pericoli del web : ben 7 su 10 dichiarano di non sentirsi al sicuro quando navigano in rete. A preoccuparli maggiormente è proprio il rischio di(68,8%) seguito da(60%) furto di identità (40,6%) e(35%) ma anche l’(32,4%) con la creazione di modelli e standard irraggiungibili, è fonte di enorme frustrazione. Tra le cause della solitudine il 31% dei giovani dice di non sentirsi ascoltato in famiglia e il 30% non si sente amato, mentre il 29,2% non frequenta luoghi di aggregazione. Il 37,5% degli intervistati teme l’e il 35% ha paura di soffrire diQuello che emerge è un, gli adolescenti sono preoccupati per la loro salute mentale e chiedono a gran voce che il loro disagio venga considerato seriamente da parte degli adulti (insegnanti e genitori in primis). “Nel 2021 raccogliamo dall’Osservatorio indifesa una fotografia drammatica in cui bullismo e violenza sono esperienze quotidiane nella vita dei ragazzi e delle ragazze in Italia - afferma, direttore generale-. I due anni di pandemia hanno portato ad undei disturbi psicologici e psichiatrici tra i più giovani”.Per alcuni addetti ai lavori, le cause sono riconducibili allanella vita dei nostri figli: “Se un bambino passa più ore allo smartphone che coi genitori biologici, allora è lo smartphone ad educare: il papà si chiama Samsung e abita a Seul, la mamma Apple e risponde da Cupertino", le parole dello psichiatra, sociologo, educatore e saggista, che non ha mai nascosto la sua contrarietà all’abolizione di ogni deterrenza disciplinare in un’età critica della scuola, quella da 6 a 10 anni. “Le regole non si imparano a 25 anni, ma molto prima, da bambini, sennò non si apprendono più - la sua posizione - . C’è un tempo per tutte le cose. Ora invece i, gli insegnanti delegittimati, l’educazione in crisi. Il coraggio che i figli ci chiedono (e non vedono) è la riprova dell’: al tempo del bullismo tra coetanei e sui social, delle prime bravate e del rifiuto di ogni autorità, inclusa quella dei docenti (spesso disconosciuta anche dai genitori), abrogare per legge regole e sanzioni è un errore molto grave. Sul piano simbolico e non solo".Il 6,5% dei minorenni fa parte di una, il 16% ha commesso atti vandalici, e tre ragazzi su dieci hanno partecipato a una rissa. Questi i dati dell’del Ministero per la famiglia guidato dalla ministra Elena Bonett. Secondo la cooperativa sociale Arimo gli ingressi negli Istituti penali per i minorenni sono stati 713 nel 2020, sui circa 30.000 denunciati. Senza studi e senza lavoro cercano nel branco dellal’orgoglio dell’appartenenza e, spesso, la voglia di riscatto e la fuga da un presente senza prospettive sconfinano nella violenza contro persone e cose. È questa a grandi linee la foto istantanea con i connotati della criminalità di gruppo che lega gli adolescenti e che è motivo di allarme in tante città comedove è avvenuto il drammatico stupro di gruppo a Capodanno che ha unito ragazzi di periferia a quelli dei quartieri ‘alti’ della capitale in un contesto di consumo smodato di alcolici e droghe. Danneggiamenti, furti e ricettazioni, rapine ed estorsioni, risse e lesioni, diffusioni di immagini pornografiche sui social: sono idai ragazzini, ha ricordato il procuratore capo dei minori di Brescia, nella sua relazione all’anno giudiziario svolta lo scorso gennaio. Alcuni di questi adolescenti, ha sottolineato la magistrata, hanno “deficit cognitivi non riconosciuti o riconosciuti tardivamente“, oppure “hanno problemi psichici mai riconosciuti e mai curati. Sono ragazzi con deficit educativi o gravi problemi in famiglia riconosciuti troppo tardi e non efficacemente fronteggiati“. Ragazzini bocciati precocemente o che presto abbandonano la scuola e i libri senza poter contare su un regolare inserimento nel mondo del lavoro. Il furto è il reato più commesso, seguito da spaccio e detenzione di stupefacenti, e lesioni alle persone“Non ricordo particolari esempi di bullismo, di averne subiti... anche se io ero un ragazzino minuto, piccolo ma comunque avevo un carattere forte – confida(66 anni), chiamato a raccontare la sua esperienza personale –. Magari che sono stato, qualche volta, protagonista dall’altra parte ed è una cosa di cui di cui mi vergogno. Qualche prepotenza l’ho subita poi più avanti nella vita sì; meno male che non ho reagito come istinto mi diceva. Una volta addirittura chiesi alla questura di Arezzo ilperché mi volevo vendicare di una prepotenza subita a distributore mentre stavo facendo la benzina, ma in questo caso più che di bullismo si tratta di atti di teppismo". Tananai , il cantautore milanese ha portato al festival di Sanremo 2022 il brano, proprio su Luce! ha confidato di essere stato vittima di bullismo: “Quando ero piccolo perché ero ciccione - racconta - . A scuola mi prendevano in giro, mi chiamavano obeso e ho capito che effettivamente qualcosa non andava in loro se continuavano a prendersela con una persona solo perché si portava addosso qualche chilo in più: probabilmente i problemi li avevano con loro stessi, ma anch’io sono cambiato. Quando si tratta di rapporti umani cerco di essere sempre lucido e razionale".“Sono stato un adolescente molto solo,. Ero talmente complesso e complessato che ho rischiato ilmolte volte - confida, uno degli artisti più amati di sempre in Italia con 30 milioni di dischi venduti - . Le canzoni sono nate da quel dolore. Adesso ho conquistato tante cose nella mia vita, innanzitutto una cera sicurezza psicologica e spirituale, ma in fondo sono sempre lo stesso”.Anche Benedetta Porcaroli , nata a Roma 23 anni fa, figlia di una funzionaria alla segreteria del Quirinale e di un docente, un ex avvocato che si è poi dedicato all’archeologia, ha raccontato la sua esperienza quando frequentava le scuola media: “Sono sempre stata filiforme. I ragazzi cercavano sederi e seni in lungo e in largo, le mie amiche avevano le loro forme, mi vennero un po’ di complessi. Suavevano creato gruppi come "". Oggi il mio fisico lo vedo come una salvezza - racconta l'attrice che ha interpretato Donatella Colasanti nel film-. Per il cognome, poi, gli “sfottò” non sono mancati... Era inevitabile. Ma non sono mai stata veramente preoccupata. Mio padre per smussare mi diceva, ironico: un cognome così non passa inosservato, si ricorderanno di te".Passando alla cronaca, è di queste ore la notizia di quattro minorenni finiti in ospedale a causa di due aggressioni in momenti diversi della serata di sabato 5 febbraio, a. Ad agire, secondo una delle ipotesi dei carabinieri che stanno indagando, uno gruppo di coetanei. Solo un esempio, una goccia nel mare. Purtroppo. Come un caso fra i tanti che chiama in causa la questione dell'omofobia nel nostro Paese, è il suicidio di Orlando Merenda , diciottenne che nel giugno scorso si tolse la vita a Torino gettandosi sotto ad un treno, dopo anni di vessazioni e bullismo a causa della sua omosessualità.