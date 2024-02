Nebraska, vietati aborto e cure per l'affermazione di genere

La Legge per farli crescere

Il limite ai trattamenti per l'affermazione di genere

Negli Stati Uniti un altro governo federale a guida repubblicana, il Nebraska , restringe con un'unica leggee ilper i. Prima del voto, avvenuto il 19 maggio, un gruppo di manifestanti si è riunito all'interno dell'edificio del Campidoglio a Lincoln per protestare contro la decisione dei legislatori, che però hanno votato a favore della nuova misura: sono stati 33 i sì e 15 i contrari. La norma prevede il divieto di praticare interruzioni di gravidanza(inizialmente 6 settimane) e di limitare le cure per la transizione di genere ai. Il congresso unicamerale dello Stato ha votato per la sua approvazione venerdì e manca ora solo la firma del governatore repubblicano Jim Pillen, che ha già dichiarato di essere favorevole all'entrata in vigore.La LB 574 del Nebraska, nota anche come "" (letteralmente Legge per farli crescere), è stata introdotta per impedire agli operatori sanitari di eseguire interventi chirurgici per la transizione di genere e per limitare l'accesso ai farmaci che bloccano la pubertà e ai trattamenti ormonali sui più giovani.Inoltre limiterà la maggior parte degli aborti a 12 settimane , dopo che il 17 maggio i legislatori hanno aggiunto un emendamento dell'ultimo minuto. Previste eccezioni in caso di stupro, incesto ed emergenza medica (non si dà tuttavia una precisa definizione di questa). "Tutti i bambini meritano lae vivere una vita felice e proficua. Questo include i bambini e le bambine che nascono prima del parto, e include i bambini che lottano con la loro identità di genere", ha dichiarato Pillen in un comunicato. "Meritano l'opportunità di crescere ed esplorare chi sono e chi vogliono essere, e così possono farlo senza prendere decisioni irreversibili che dovrebbero essere prese quando sono completamente cresciuti", ha aggiunto il governatore. Il provvedimento è passato per 33 favorevoli a 15, dopo un lungo dibattito e molteplici tentativi da parte deglidi ritardare il voto finale. I cori dei manifestanti nei corridoi del Campidoglio si sentivano fin dentro l'aula del dibattito e la Nebraska State Patrol ha arrestato diverse persone durante la seduta con accuse che vanno dal disturbo della quiete pubblica all'ostruzione di un'operazione governativa.La legge include una: le nuove misure sull'interruzione volontaria di gravidanza entreranno in vigore il giorno successivo alla firma del governatore. Alcuni dei divieti contenuti, come vari interventi chirurgici per l'affermazione del genere, sono giàper i minori. Altri, come quelli sui trattamenti ormonali, rappresentano lodi cura per molti giovani trans e non binari. Il disegno di legge lascia ai medici responsabili nominati dal governatore l'autorità di emanare norme sull'accesso ai farmaci bloccanti la pubertà e alle altre cure per i cittadini transgender che non raggiungono i 19 anni d'età. A differenza del divieto di aborto, le disposizioni relative alleper l'affermazione del genere non entreranno in vigore prima del 1° ottobre. Alcuni senatori repubblicani hanno infatti espresso preoccupazione per i risultati a lungo termine dei trattamenti. Ma le principali associazioni mediche, tra cui l'American Psychiatric Association, affermano che queste sono clinicamente appropriate per i bambini e gli adulti con disforia di genere , il disagio psicologico che può derivare quando l'identità di una persona e il sesso assegnato alla nascita non coincidono. "I senatori hanno appena votato per negare ai cittadini del Nebraska cure mediche necessarie e perdi prendere decisioni sulle loro vite, sulle loro famiglie e sul loro futuro", ha dichiarato il direttore esecutivo dell'American Civil Liberties Union of Nebraska Mindy Rush Chipman in una dichiarazione scritta dopo l'approvazione della legge.