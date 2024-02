Nigeria, la legge della Sharia colpisce ancora: tre uomini lapidati perché omosessuali

La dura legge della Sharia

Il precedente di Deborah Samuel

Questo tipo di situazioni non sono nuove in Nigeria visto che a maggio del 2022 a Sokoto, Stato nord-occidentale, Deborah Samuel, giovane studentessa di economia di religione cristiana, fu lapidata e bruciata da colleghi musulmani che l'hanno accusata di blasfemia.

Sui social media i video diventarono virali e documentarono la morte terribile della ragazza, confermando la dinamica dei fatti riferita dalla polizia di Sokoto, dove oltre al diritto comune vige la legge della Sharia, come in altri Stati del Nord della Nigeria.

accusò la studentessa di aver postato "un commento offensivo sul profeta Maometto sulla chat WhatsApp di un gruppo studentesco, che tutti hanno visto". Furiosi per quello che considerarono "un insulto", decine di ragazzi musulmani del Shehu Shagari College of Education decisero di passare all'azione. Uno studente si presentò con il nome di Babangida e ha, che tutti hanno visto". Furiosi per quello che considerarono "un insulto", decine di ragazzi musulmani deldecisero di passare all'azione.

"Gli studenti l'hanno trascinata di forza dalla stanza dov'era stata messa in sicurezza dai responsabili della scuola, l'hanno uccisa con la lapidazione prima di appiccare il fuoco all'edificio" dichiarò Sanusi Abubakar, portavoce della polizia di Sokoto. La stessa fonte annunciò l'arresto di due studenti, assicurando che tutti i sospetti identificati nel video sono stati arrestati.

Il tribunale islamico della, in Nigeria , ha condannato a, giudicati colpevoli di omosessualità . L'annuncio è stato dato lo scorso 1 luglio dadelle forza didell'è uno deiche aderisce al sistema legale islamico dellae adotta la morte percome punizione massima pertra persone dello stesso sesso, ma anche per, capo della polizia di Bauchi, ha rivelato che i tre uomini sono statiil ​​14 giugno e successivamente condannati. I tre uomini, compreso un 70enne, hanno tutti confessato il “”, anche se privi di un avvocato. Il giudiceli ha condannati a morte giovedì scorso, ma hanno ora 30 giorni per impugnare la sentenza. Qualsiasi pena di morte approvata dai tribunali della sharia necessita dell’approvazione del governatore dello stato. In Nigeria, come nella maggior parte dell’Africa, l’omosessualità è generalmente considerata inaccettabile. La Nigeria, che ricordiamolo è la nazione più popolosa dell’Africa, si rifà all’che dichiara “che ogni persona che abbiacon altra personao permette ad un uomo di avere congiungimento carnale con un uomo o con una donna contro l’ordine naturale è colpevole di un delitto grave e perseguibile di“. La legge della Sharia, invece, dinanzi ad un rapporto anale prevedeper gli uomini non sposati, e un anno di prigione più la morte per lapidazione per gli uomini sposati.