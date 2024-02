Oltre tremila persone morte o disperse lungo le rotte migratorie nei primi otto mesi del 2022

Morti o dispersi. Dall’inizio del 2022 per, uomini, donne e bambini, la ricerca di un futuro migliore lungo le rotte delle migrazioni si è trasformata in una trappola fatale. Per la precisione (nei primi otto mesi dell'anno) si tratta di 3.044 persone, di cui oltre mille solo nella rotta che dalo in Medio Oriente. Con il Mar Mediterraneo , il Mare Nostrum, che si conferma tra i, battuto da trafficanti di uomini privi di scrupoli, e circondato da frontiere spesso impermeabili. Oltre agli eventi estremi come la morte, lesono il teatro spesso di violenze efferate : stupri, torture, vessazioni fisiche e morali. Le cifre sono state rese note in occasione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione” istituita in ricordo del naufragio dell’imbarcazione libica che nel 2013 provocò la morte di, quasi tutte di nazionalità etiope ed eritrea.In particolare, per quanto riguarda il Mediterraneo, da gennaio ad agosto del 2022 si sono registratee 851 dispersi. Nella stessa area geografica, ma in, nei primi otto mesi dell'annosono decedute o non se ne è più avuta notizia. In tanta disperazione, l’unica buona notizia è che il numero dei migranti deceduti o dispersi sia calato, pur rimanendo inaccettabile. Tra il 2015 e il 2017, secondo le stime del progetto “” dell’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim), un’agenzia delle Nazioni unite, erano state infatti 21.082 le persone morte o disperse lungo le rotte migratorie nel mondo., quando complessivamente si erano registrati 8.084 casi. Naturalmente stiamo parlando di stime al ribasso, poiché molti incidenti non vengono intercettati e quindi registrati. Tornando al mar Mediterraneo, che rappresenta la direttrice lungo la quale arrivano la stragrande maggioranza dei migranti nel nostro paese, i dati di "Missing migrants" dicono che il mese più drammatico è stato, con 48 vittime accertate e ben 288 dispersi. Una media di quasi 10 persone morte o disperse ogni giorno. Anche qui, tuttavia, dal 2016 al 2021 il numero di, passando da 5.136 a 2.048. Un calo che, secondo gli analisti, non è però dovuto a condizioni di maggiore sicurezza nell'attraversamento del mare, ma molto semplicemente al fatto che il numero degli sbarchi è sceso vistosamente negli anni.“E’ evidente che non è bastata la creazione di una, avvenuta nel 2016 a rafforzamento dell'agenzia europea di controllo delle(Frontex), istituita 12 anni prima. Il controllo delle frontiere europee e gli accordi con paesi extra-Ue non aumentano la sicurezza, anzi” dice, commentando i dati la Fondazione Open Polis. Secondo cui “bisognerebbe essere collettivamente consapevoli che il fenomeno migratorio è costante e per certi versi inarginabile. Occorrerebbe insomma organizzarlo e regolarizzarlo al meglio, per esempio attraverso corridoi umanitari e accordi internazionali tra paesi di partenza e di approdo, affinché possa diminuire lao”.