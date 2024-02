Parità di genere, nei media italiani ancora un'utopia: l'80% della direzione è ancora al maschile

Il potere? È ancora saldamente in mano agli uomini

Abbiamo potuto pubblicare il report "Sesso è Potere" perché i dati necessari per le nostre analisi erano, almeno in parte, disponibili. Vorremmo poter dire lo stesso con il #PNRR, e invece no... Per questo ci uniamo a chi chiede #ItaliaDomaniDatiOggi https://t.co/wL17T3kabJ — info.nodes (@InfoNodes) November 30, 2022

C’è ancora un enormeai vertici delle principali testate giornalistiche italiane. I: solo il 14% sono donne. È quello che emerge da una ricerca realizzata dall’e presentata nel corso della seconda edizione di WomenX impact , un evento dedicato alla leadership femminile svoltosi a Bologna dal 17 al 19 novembre. Non c’è ancora parità di genere nel giornalismo, soprattutto ai vertici, nei ruoli più importanti e delicati. Se è vero che nel giornalismo italiano ci sono state, vere e proprie fuoriclasse – Oriana Fallaci , Camilla Cederna, per arrivare a Natalia Aspesi , ancora splendidamente intuitiva e brillante – nelle stanze dei bottoni tutto, o quasi, è ancora in mano agli uomini. Eppure l’inizio era stato diverso, conche nel 1892 aveva. La situazione non cambia se passiamo dai quotidiani ai. Alla direzione dei settimanali italiani troviamo il 77% uomini e il 23% donne. Per quanto riguarda i mensili, il 63% sono uomini e il 37% donne. In Italia ledi quotidiani sono davvero poche. Agnese Pini , direttrice di QN e delle tre testate del gruppo Riffeser-Monti (La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno), è in compagnia di, direttrice de Il manifesto;ha guidato la rivista onlinefino al 2020. Il Reuters Institute è un centro di ricerca di Oxford che si occupa di temi che riguardano l’informazione globale. Fra gli studi che pubblica periodicamente c’è quello che riguarda la parità di genere nei ruoli di potere dell’informazione. Osservano quante giornaliste ricoprono ruoli apicali: direttrici, vicedirettrici, caporedattrici, in giornali, tv, radio e testate online. Lo studio analizza, ma l’Italia non c’è. Dallo studio emerge che c’è solo il 21% di direttrici, mentre complessivamente le giornaliste sono il 40% circa nei mercati presi in analisi.La tendenza più forte verso la parità di genere nei ruoli dirigenziali relativi all’informazione si registra in due Paesi anglosassoni – Gran Bretagna e Stati Uniti – e in Spagna. In Spagna, dal luglio 2021è la nuova, il giornale con maggiore diffusione della Spagna. Scrittrice di libri, vincitrice di numerosi premi, Papa Bueno è la seconda donna a dirigere il quotidiano simbolo della Spagna democratica, dopo Soledad Gallego-Diaz, in carica fra il 2018 e il 2020. L’italiana Alessandra Galloni è, dall’aprile 2021,, prima donna in 170 anni a capo dell’agenzia di stampa internazionale. Dal maggio 2021 Sally Buzbee è la, il mitico quotidiano di “Tutti gli uomini del presidente”, il film che ha fatto desiderare a milioni di persone di diventare giornalista d’inchiesta. In, secondo l’Osservatorio sul giornalismo didel novembre 2020, lein Italia sono in linea con i dati mondiali: il. Ma pochissime sono le direttrici. Come notava la newsletter sul futuro dei giornali del Post, i direttori uomini in Italia sono in netta prevalenza: “I direttori maschi dei trenta quotidiani più letti in Italia sono ventotto. I sette telegiornali delle maggiori reti televisive sono diretti da maschi, così come i cinque giornali online più seguiti”. “: più diverso è il tuo giornale, più diverse sono le tematiche che ospiti, e più probabilità avrai di intercettare un pubblico che sicuramente è cambiato tantissimo”, dice a Rolling Stone, vicedirettrice del quotidiano online “Open”. “Avere donne ai posti di comando aiuta a togliere incrostazioni mentali su questioni legate alla parità, questioni sulle quali i lettori e soprattutto le lettrici, specie quelli più giovani, ormai sono molto attenti”, spiega, vicedirettrice di Repubblica dal febbraio 2021.La risposta è nei dati: sono solonelle maggiori 100 aziende italiane per capitalizzazione quotate in borsa. Nel restante 95% dei casi a sedere sulla poltrona più importante del consiglio di amministrazione di queste aziende sono uomini. È uno dei dati che emerge dalla nuova edizione del dossier "Sesso è potere", a cura delle associazioni info.nodes e onData. Una fotografia di quello che viene definito "lo squilibrio di genere nell'esercizio del potere in Italia", ancora "talmente profondo da apparire quasi incolmabile". Le due associazioni hanno utilizzato open data ma anche dati raccolti manualmente, per disegnare unadi come il, con un focus sui settori"Esiste uno squilibrio molto grande in tutti e tre i domini analizzati. Il potere è ancora declinato al maschile" spiega all'Ansadi onData. "Non ci preme capire se le donne sono più brave degli uomini, ma se hanno a disposizione", sottolineadi info.nodes. Tra le società controllate o partecipate dal ministero dell'Economia e delle Finanze, spiegano info.nodes e onData, "gli uomini che ricoprono il ruolo di amministratore delegato sono in numero nettamente superiore: 28 su 34", quindi più dell'82%. Analizzato anche il settore dell'informazione: tra i 27 quotidiani nazionali, con una tiratura di più di 30mila copie, nell'81,5% dei casi la direzione è affidata a un uomo. "Solo cinque quotidiani sono diretti da donne e per giunta in tre casi (Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, tutti appartenenti al gruppo QN) la direttrice è la medesima,". Non va meglio tra i, la cui direzione è affidata a una donna solo in due casi su 10 - e con un posto, quello del TG2, il cui ex direttoreè ora ministro della Cultura, oggi vacante. E la politica? Mentre a Palazzo Chigi siede la prima donna presidente del Consiglio della storia italiana, Giorgia Meloni , la politica locale continua a essere dominata dal potere maschile: "su 121.231 cittadini e cittadine che ricoprono un ruolo elettivo a livello comunale o regionale, censiti dall'Anagrafe degli amministratori del ministero degli Interni,". Il dato più "nero" è quello di sindaci e sindache: le due associazioni hanno analizzato i 7.452 comuni censiti sul portale del ministero degli Interni per cui è disponibile questa informazione. Risultato? Gli uomini sono 6.331, ovvero, mentre le donne 1.121. E se si guarda, infine, ai vertici delle 19 autorità indipendenti censite da Openpolis, la prevalenza diè schiacciante: 17 su 19, oltre l'89%.