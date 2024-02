Pisa, omofobia da spiaggia: due uomini gay si baciano e la titolare del bagno li fa allontanare

"Non fate queste cose davanti ai bambini"

Un gesto di affetto diventa 'disdicevole'

Si stavano godendo unacome qualsiasi altra coppia o famiglia. "Sole, cuore e amore", recitava una nota hit estiva di qualche anno fa ed erano questi gli ingredienti giusti anche per iche, sul litorale pisano, sono statidove stavano trascorrendo le ultime ore sullaprima di rincasare. La loro colpa?. Come si traduce? Omofobia bella e buona. Il fatto, accaduto sabato 30 luglio, è stato riportato oggi dal quotidiano Il Tirreno senza indicare il nome del bagno né l'identità dei due.La, dopo avere noleggiato sdraio e ombrellone, ha riferito di essere stataverso sera, "ufficialmente perché lo stabilimento doveva chiudere anche se è stato detto solo a noi ein spiaggia", denuncia. I due uomini hanno subito compreso che dietro quell'invito c'era qualcosa di più di un semplice motivo organizzativo e non si sono fatti alcuno scrupolo nel chiedere spiegazioni ulteriori. Alla loro richiesta prima è arrivato il commento del bagnino, che ha sentenziato: "e restare lì anche tutta la notte", poi quello della titolare, che ha lo stesso tenore omofobo: "Certi atteggiamenti".Quando i due uomini, prosegue Il Tirreno, hanno fatto presente che il loro comportamento non avevama era un gesto di affetto tra fidanzati, come se ne vedono ovunque e soprattutto tra chiunque, che siano mamme coi figli, un ragazzo con la sua fidanzata, due donne, coppie sposate di qualsiasi orientamento e identità. Ma c'è a chi, evidentemente,di manifestare il proprio amore, soprattutto tra determinati soggetti,. La titolare del bagno, infatti, non ha ribattuto e semplicemente si è allontanata troncando la discussione; il bagnino, invece, ha cercato di minimizzare l'accaduto. Unsul litorale era avvenuto a inizio estate sempre a danno di una coppia omosessuale giunta da fuori città per trascorrere alcune ore di relax al mare e allontanata dallo stabilimento per le effusioni tra i due ragazzi. E la stessa dinamica si era ripetuta, sempre per restare in contesto marittimo, ad inizio mese sulla costiera Amalfitana, dove due ragazzi erano stati redarguiti: “". Ma diche, semplicemente, in un Paese che si definisce libero e civile, scelgono di mostrare - proprio come quelle etero!- il loro amore in pubblico, dandosi un bacio, tenendosi per mano, scambiandosi un gesto affettuoso, se ne contano ancora tanti, troppi, sono quasi. E se va bene si tratta 'solo' di commenti sgradevoli o offese, nella maggioranza, purtroppo, di aggressioni e violenza.