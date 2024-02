Posto che vai Capodanno che trovi: quando si festeggia l'anno nuovo nelle varie culture

Capodanno Gregoriano

Capodanno cinese

Gli altri Capodanni nel mondo

Eccoci qua,. Una festa, quella in cui si saluta il vecchio e ci si appresta a iniziare il nuovo anno, amata, attesa, odiata, 'snobbata', comunque sia un giorno, anzi, una notte da celebrare. Da soli o in compagnia , con grandi tavolate o in discoteca, in una cena al lume di candela o sul divano, con una pizza e la tv accesa sulla piattaforma di streaming preferita. Macelebrano il Capodanno proprio stanotte. Fusi orari a parte - e pensare che ci sono persone che, in questa occasione, grazie a disponibilità economiche non indifferenti, riescono a festeggiare più Capodanni in una sola notte, viaggiando in lungo e in largo - questaè fortementeosservate e praticate da un estremo all'altro del globo. Ed è importante sottolineare come queste diverse celebrazioni abbiano tutte lo stesso valore simbolico e propiziatorio: insomma l'augurio, in ogni capodanno che si celebri, è sempre quello che l'anno appena iniziato possa essere migliore (più felice, più pacifico, più inclusivo magari) di quello appena trascorso.Nella maggior parte del mondo il, il primo giorno dell'anno secondo il moderno calendario giuliano. Questo perché si tratta di un(come il gregoriano) e per questo fa cominciare l'anno regolarmente in corrispondenza o in prossimità del solstizio d'inverno settentrionale. La maggior parte dei Paesi che ora utilizzano il calendario gregoriano come "calendario civile" festeggeranno quindi allo scoccare della mezzanotte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio il passaggio al 2023, in una delle nottate e poi giornate festive più celebrate al mondo. E, dicevamo in precedenza dei fusi orari, il primo luogo dove si inizia celebrare il Capodanno si trova dall'altra parte del mondo rispetto a noi italiani: alle 11 di questa mattina (sempre secondo il nostro fuso), nella Repubblica di Kiribati sull’isola, il più grande atollo corallino del mondo, che viaggia 14 ore più avanti rispetto all’Italia. A Roma era appena mezzogiorno quando invece ad, capitale della, si alzavano calici per l’arrivo del 2023. Scorrendo lungo il globo terrestre è pomeriggio, qui da noi, e mentre i bambini del Belpaese fanno merenda quelli di Tokyo, in Giappone, seguono i loro genitori in un tempio per laper l'arrivo dell'anno nuovo. E quando invece noi italiani ci apprestiamo a iniziare il cenone, intorno alle 20?A, la capitale degli, attorno all’albero di Natale più grande dell’intera Russia si balla, si mangiano frittelle calde e si ammirano i fuochi d’artificio. Ancora un paio d'ore ed è la volta del Capodanno in, terra di gorilla, dove si può festeggiare immersi nella natura lussureggiante di un lodge africano, un'alternativa esotica ai classici countdown nelle varie metropoli del mondo.Superata la mezzanotte, noi italiani siamo nel clou dei festeggiamenti, mentre in(alle 1.00) si iniziano a stappare bottiglie di spumante e a farsi gli auguri, magari tra le renne del piccolo villaggio di Österjörn, dove fuggire dai botti urbani e celebrare il nuovo anno alla maniera lappone. La notte più lunga dell’anno aavrà inizio quando in Italia sono ormai le 3.00, nella mitica spiaggia di Copacabana, mentre alle 5.00, quando gran parte di noi sarà ormai al letto, scoccherà il Capodanno ai, nelle più belle isole della zona: Barbados, Isole Vergini Britanniche, Saint Lucia, Saint Kitts e Nevis, Guadalupa, Dominica... E ancora, è ormai la prima mattina del 2023 per noi, quando auna Times Square gremita di gente osserva la palla luminosa che scende allo scoccare della mezzanotte, accompagnata dalle magiche luci della Grande Mela e dalla musica che riecheggia di strada in strada. E infine, quando in altri luoghi nel mondo è già il 2 gennaio e in Italia sono le 13.00 ed è già ora di tronare a tavola, suinizia il countdown: quest’isola equatoriale sperduta nel Pacifico e disabitata è infatti l'ultimo posto al mondo in cui arriva il Capodanno.Ma non tutte le culture osservano il ciclo della terra intorno al sole per calcolare il corso del tempo. Le civiltà (quella cinese e quella islamica ad esempio) che invece seguono ilcelebrano il loro capodanno in altri giorni rispetto alla convenzione a cui siamo abituati in Italia. Ad esempio, l'ormai noto Capodanno cinese si festeggia in diversi Paesi dell'estremo oriente in corrispondenza del novilunio che cade tra il 21 gennaio e il 20 febbraio: questa volta le celebrazioni per dare avvio all'anno del Coniglio (oroscopo cinese) cominciano il 21 gennaio (vigilia di capodanno) e continuano fino al 5 febbraio (data della), per un totale di 16 giorni di festa.Spostandoci verso ovest, anche le culture dell'Islam seguono un calendario lunare (il loro anno è circa 11 giorni più breve dell'anno solare del calendario gregoriano) cosicché ilsi festeggia il primo giorno del mese di Muharram e può corrispondere a qualsiasi periodo dell'anno gregoriano: quest’anno sarà il 19 luglio. Il, chiamato "Rosh haShana” verrà festeggiato dal 15 fino al 17 settembre. C'è poi il, il capodanno tibetano, che cade tra gennaio e marzo, mentre il "", primo giorno dell'anno persiano, è una delle festività più antiche al mondo, celebrato principalmente in Iran Afghanistan e coincide con l’equinozio di primavera. Se per ilnon è possibile segnalare una data precisa, in quanto viene celebrato in giorni differenti a seconda della regione, di solito cade tra il mese di marzo e aprile, ma sono comuni anche i festeggiamenti del primo gennaio. C'è però anche una tradizione che prevede l'arrivo dell'anno nuovo due giorni prima di Diwali, il festival della Luce, cioè a metà novembre. Infine, per dar conto dei più noti, il Songkran, il, comincia il 13 aprile e prosegue con le celebrazioni fino al 15.